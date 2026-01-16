Мајка и дијете се изгубили на планини, хитно реаговали из ГСС-а

Извор:
Телеграф
16.01.2026
18:58

Горска служба спасавања (ГСС) објавиле је на свом сајту вијест о успјешно изведеној акцији на Фрушкој Гори, након што су се двоје страних држављана, мајка и дијете, изгубили, а које су успјешно пронађени и спасени.
Успјешна акција припадника Ватрогасно – спасилачког батаљона Нови Сад и Горске службе спасавања. Двоје страних држављана, мајка и дијете, изгубили су се на Фрушкој гори изнад Буковца.
Координисаним радом служби и брзом реакцијом, лица су лоцирана, пронађена и извучена на безбједно након чега су предата екипи Хитне помоћи", пише у саопштењу Горске службе спасавања.
