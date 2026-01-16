Logo
Large banner

Мајка и дијете се изгубили на планини, хитно реаговали из ГСС-а

Извор:

Телеграф

16.01.2026

18:58

Коментари:

0
Мајка и дијете се изгубили на планини, хитно реаговали из ГСС-а
Фото: Unsplash

Горска служба спасавања (ГСС) објавиле је на свом сајту вијест о успјешно изведеној акцији на Фрушкој Гори, након што су се двоје страних држављана, мајка и дијете, изгубили, а које су успјешно пронађени и спасени.

Успјешна акција припадника Ватрогасно – спасилачког батаљона Нови Сад и Горске службе спасавања. Двоје страних држављана, мајка и дијете, изгубили су се на Фрушкој гори изнад Буковца.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Универзум отвара сеф за ова два знака: Стиже најбогатији период за њих

Координисаним радом служби и брзом реакцијом, лица су лоцирана, пронађена и извучена на безбједно након чега су предата екипи Хитне помоћи", пише у саопштењу Горске службе спасавања.

Подијели:

Тагови:

planina

Fruška Gora

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како спријечити зимско опадање косе?

Савјети

Како спријечити зимско опадање косе?

2 ч

0
Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

Наука и технологија

Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

2 ч

0
За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

Република Српска

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

2 ч

0
Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

Хроника

Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

2 ч

0

Више из рубрике

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

Србија

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

5 ч

0
Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

Србија

Има погинулих и тешко повријеђених: Језиви детаљи тешке несреће

10 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Тежак удес на аутопуту "Милош Велики", сударило се више возила

11 ч

0
Сијарто најавио договор о НИС-у

Србија

Сијарто најавио договор о НИС-у

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

20

51

Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

20

45

Други човек: Мистерија иза камера

20

40

Тежак судар на заобилазници: Дијелови аутомобила расути по путу

20

34

Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner