Тежак удес на аутопуту "Милош Велики", сударило се више возила

16.01.2026

09:46

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос на аутопуту "Милош Велики", у близини Лучана, у смјеру ка Пожеги, када је дошло до великог ланчаног судара у зони тунела Муњино Брдо.

Како пишу српски медији, учествовало је више возила – комби, камион и неколико аутомобила.

Према првим доступним информацијама, има и више повријеђених лица. На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи, саобраћајне полиције и ватрогасно-спасилачких јединица, које раде на збрињавању повријеђених и обезбеђивању мјеста несреће.

Како се може видјети на сликама које је објавила инстаграм страница "192.рс" у несрећи су учествовали камион, као и два путничка аутомобила, од којих је возило марке "ауди" завршило у потпуности испод камиона.

За сада нема званичних података о степену повреда учесника судара, нити о тачном броју возила која су учествовала у ланчаном удесу. Саобраћајна полиција обавља увиђај, након којег ће бити утврђене све околности које су довеле до ове незгоде.

Претпоставља се да су на настанак судара могли да утичу смањена видљивост и густ саобраћај, али ће тачни узроци бити познати тек након завршетка истраге.

удес

Саобраћајна несрећа

