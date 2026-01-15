Logo
Тежак судар аутобуса "Ласта" и пежоа: Погинуо возач, седморо повријеђених

Извор:

Телеграф

15.01.2026

09:59

Тежак удес десио се јутрос у 7.50 на Смедеревском путу, у Болечу, у ком је страдао мушкарац (46), возач пежоа 307.

Тежак удес се десио када се сударио са аутобусом "Ласта".

Како пише Телеграф, седам путника и возач аутобуса су за сада затражили љекарску помоћ, а возач аутомобила је смртно страдао на лицу мјеста.

Кошарка

Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)

Обустава саобраћаја у оба смјера. Увиђај у току.

Иначе, ово није једина несрећа овог јутра у Београду. Између 7 и 8 сати десило се неколико ланчаних судара на Пупиновом мосту, саобраћај је тамо потпуно обустављен.

Тежак удес се десио и код Бубањ потока.

Нивес Целзијус

Сцена

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

