Тежак судар аутобуса "Ласта" и пежоа: Погинуо возач, седморо повријеђених

Извор:
Телеграф
15.01.2026
09:59
Коментари:0
Тежак удес десио се јутрос у 7.50 на Смедеревском путу, у Болечу, у ком је страдао мушкарац (46), возач пежоа 307.
Тежак удес се десио када се сударио са аутобусом "Ласта".
Како пише Телеграф, седам путника и возач аутобуса су за сада затражили љекарску помоћ, а возач аутомобила је смртно страдао на лицу мјеста.
Кошарка
Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)
Обустава саобраћаја у оба смјера. Увиђај у току.
Иначе, ово није једина несрећа овог јутра у Београду. Између 7 и 8 сати десило се неколико ланчаних судара на Пупиновом мосту, саобраћај је тамо потпуно обустављен.
Тежак удес се десио и код Бубањ потока.
Сцена
Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус
Србија
27 мин0
Регион
29 мин0
Тенис
38 мин0
Бања Лука
41 мин0
Најновије
Најчитаније
10
20
10
15
10
03
09
59
09
58
Тренутно на програму