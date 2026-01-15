Logo
Разматра се онлајн настава? Огласио се министар просвјете

Извор:

Телеграф

15.01.2026

09:55

Разматра се онлајн настава? Огласио се министар просвјете

Министар просвјете Дејан Вук Станковић изјавио је данас да је план да се у школама у појединим општинама, ако потраје ванредна ситуација због временских непогода, уведе онлајн настава на почетку другог полугодишта. Станковић је рекао да је министарство формирало Радну групу која координира са директорима школе, школским управама и локалним самоуправама, посебно у општинама гдје је још увијек на снази ванредна ситуација.

- Надамо се да ће бити довољно ресурса да друго полугодиште почне редовно, али имамо и план Б, а то је да се, док траје ванредна ситуација, вратимо на онлајн режим, али овог пута привремено и због природних непогода, као што је то било и у вријеме пандемије - рекао је Станковић за ТВ Пинк.

Друго полугодиште у основним и средњим школама у Војводини почело је 12. јануара, а у школама у централној Србији почеће у понедјељак 19. јануара.

(Телеграф)

