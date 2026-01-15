Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

15.01.2026
Интимне фотографије и снимци хрватске звијезде Нивес Целзијус завршили су на пиратским страницама. На само једној страници објављено је преко 500 фотографија и видео записа.
Хрватска пјевачица и глумица Нивес Целзијус на удару је хакера који су објавили преко 500 фотографија и снимака интимног садржаја који се налазе на плаћеним сајтовима.
Садржаји са портала које нећемо именовати дијељени су по затвореним групама на Редиту, као и по форумима.
Ријеч је о фотографијама и видео записима које Нивес дијели уз новчану накнаду или претплату. На платформама на којима објављује садржај фотографије су замагљене, а обожаваоци морају да издвоје до 15 долара за једну фотографију, док се снимци крећу од 15 до 20 долара.
Извјесно је да је Нивес обрисала велики број доскора доступних материјала јер на страници тренутно нуди тек 39 фотографија и видео записа, док су хакери објавили преко 500.
Једна од најсексипилнијих модела Нивес Целзијус важи за једну од најпопуларнијих јавних личности у Хрватској. Јавности је постала позната кроз медије и моделинг, а касније је популарност додатно стекла браком са фудбалером Динама Дином Дрпићем са којим има двоје дјеце.
Њен утицај се додатно појачао и у региону након објављивања аутобиографије Гола истина, а касније се окушала и у глуми у популарним хрватским серијама.
Изазовним фотографијама у којима често потенцира груди успјела је да прикупи преко 470.000 пратилаца на Инстаграму.
Атрактивна Нивес често је била изложена и медијским ударима. Годинама су медији у хрватској објављивали текстове у којима су оптуживали Нивес да је учествовала у оргијама фудбалера Динама који су средином 2000-их дрмали хрватску јавност.
Медији су објавили чланак под називом "Динамове оргије", а на насловној страници поред дјевојака које су учествовале, нашла се и фотографија Нивес Целзијус. Ријеч је о фотографији коју је посједовао њен бивши момак Игор Цветковић.
"Питала сам се: 'Који враг ради моја приватна фотографија с Игоровог телефона на насловници о Динамовим оргијама? Одједном сам ја била та дјевојка с фотографије која је била на оргијама. Небитно што је та дјевојка била мршава и што је имала двије мале силиконске лоптице. За вријеме мог боравка у Лос Анђелесу, колеге мог тадашњег дечка, заједно с њим, били су на тој забави, а он је знао ко је све присутан", коментарисала је Нивес Игорову превару. "Моја породица је проживљавала неколико најгорих сати, мислећи да ћу изгубити дијете, да дијете неће преживјети. Замислите да се то заиста догодило – како би медији живјели с тим?"
Један од највећих скандала хрватске књижевне сцене догодио се 2008. године, када је Нивес Целзијус (43) остала без књижевне награде Киклоп упркос томе што је њена књига "Гола истина" била најпродаванија у Хрватској те године.
Награда Киклоп додјељује се на Сајму књига у Пули у више категорија, а међу њима и за Хит године, првенствено на темељу података о продаји и читаности књига. Према службеним подацима агенције која је радила истраживање, књига Нивес Целзијус била је најпродаванија и према томе заслужила награду.
Међутим, награда јој тада није додијељена. Управни одбор одлучио је укинути категорију "Хит године" што је довело до оптужби да су организатори покушали спријечити да награда "оде у руке" Нивес Целзијус.
Против такве одлуке услиједила је правна борба. Нивес Целзијус и њена издавачка кућа покренули су судски поступак тврдећи да је награда требала бити додијељена у складу с правилима. Суд у Пули одлучио је у корист ауторке и наложили организаторима да јој награду додијеле како је првобитно и било прописано.
Пет година након почетка спора, 16. децембра 2013., награда Киклоп за Хит године 2008. свечано је уручена Нивес Целзијус и издавачу књиге.
