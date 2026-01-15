Logo
Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу

15.01.2026

08:36

Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу
Фото: Youtube screenshot

Саша Поповић помогао је многим пјевачима, а водитељки Јовани Пешић био је и кум.

Саша Поповић је прије 27 година крстио Јовану, а она је једном приликом открила како су се њих двоје упознали.

Евро паре новац

Занимљивости

Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 22. јануара

- Тачно је да у животу ништа није случајно. Када сам била детенце, живјела сам с мајком, покојним татом и братом у стану. Тада су се родитељи борили с трошковима живота. Нажалост, тата и мама су се разбољели. Хвала Богу, мама је преживјела, а када је тата преминуо, преузела је улогу главе породице. Дружила се с тета Мацом у блоку гдје смо живјели и ишла код ње на кафу. У истој згради је живио Саша Поповић. Десила се ситуација да су се моја мама и Саша два пута срели у истом дану. Он јој је рекао: "Трећи пут, ја частим". Хвала Богу, што се заиста десио тај трећи пут - рекла је Јована и истакла да се Саша сажалио на њену животну причу.

Елора Ели Ен Рад

Свијет

Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

- Када је чуо животну причу моје маме, пошто је одувијек био људина, предложио јој је да ради код њега, да му пегла и сређује стан док је он на путу. Када су Лепа Брена и Саша одлучили да отворе своју продукцију "Гранд", запослио је маму. Тамо је радила до пензије. Помогао нам је да будемо стабилна породица. Рецимо, када сам доживјела удес, желио је да сноси трошкове поправке. Оно што је истина 100 посто јесте да је Саша особа чију бисмо слику требало да држимо као икону. Бољег човјека упознала нисам, нити вјерујем да ће се на свијету појавити неко као он. Брату и мени је помогао и у школовању, у нашем дневном животу. Студирала сам менаџмент. Имали смо обавезну праксу. Нисам знала гдје ћу и шта ћу, а на факултету су нам препоручили да то буду медији. Саша је звао пријатеље и замолио да одрадим сате праксе на Пинку. Оправдала сам повјерење и, када се завршила пракса, звали су ме да се вратим на Пинк. Добила сам понуду да посао коју сам прихватила.

Јована је истакла да је њена жеља била да јој Поповић буде кум на крштењу.

Саша Поповић јој био кум
Саша Поповић јој био кум

- Тачно 1998. године сам одлучила да се крстим и имала сам жељу из поштовања и захвалности да ме Саша крсти, и то се десило у Цркви Свете Петке. Неколико година касније, прије одласка у војску, и мој брат је желио да га Саша крсти. Ми смо му и више него захвални на свему - рекла је она својевремено.

