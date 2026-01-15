Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих

Извор:
Кран који се у четвртак срушио у близини главног града Тајланда, Бангкока згњечио је два возила и усмртио двије особе, док је повријеђено пет особа, саопштила је полиција, дан након што је пад крана на сјевероистоку Тајланда проузроковао смрт 32 путника у возу.
Најновији инцидент догодио се у провинцији Самут Сакхон, близу главног града Бангкока, гдје је кран који је учествовао у изградњи надземног аутопута пао на пут испод, казао је полицијски званичник за Ројтерс.
То је била најновија у низу смртоносних несрећа изазваних грађевинским пројектима на Тајланду, а догодила се након што је јуче воз искочио из шина у сјевероисточној провинцији Накхон Ратчасима, усљед урушавања крана који је учествовао у пројекту изградње брзе жељезнице, преноси Танјуг.
Власти су саопштиле да су у тој несрећи погинуле 32 особе, а да је 66 путника повријеђено, од 195 колико их је било у возу.
