Logo
Large banner

Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих

Извор:

Агенције

15.01.2026

07:49

Коментари:

0
Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих
Фото: Tanjug / AP / Arnun Chonmahatrakool

Кран који се у четвртак срушио у близини главног града Тајланда, Бангкока згњечио је два возила и усмртио двије особе, док је повријеђено пет особа, саопштила је полиција, дан након што је пад крана на сјевероистоку Тајланда проузроковао смрт 32 путника у возу.

Најновији инцидент догодио се у провинцији Самут Сакхон, близу главног града Бангкока, гдје је кран који је учествовао у изградњи надземног аутопута пао на пут испод, казао је полицијски званичник за Ројтерс.

Тајланд несрећа воз

Свијет

Ужасна несрећа: Кран пао на воз у покрету, најмање 22 мртвих!

То је била најновија у низу смртоносних несрећа изазваних грађевинским пројектима на Тајланду, а догодила се након што је јуче воз искочио из шина у сјевероисточној провинцији Накхон Ратчасима, усљед урушавања крана који је учествовао у пројекту изградње брзе жељезнице, преноси Танјуг.

Власти су саопштиле да су у тој несрећи погинуле 32 особе, а да је 66 путника повријеђено, од 195 колико их је било у возу.

Подијели:

Тагови:

Tajland

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин

Свијет

Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин

2 ч

0
Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима

Свијет

Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима

2 ч

0
Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона

Друштво

Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона

2 ч

0
Играчи Реал Мадрида реагују након што је Албасете постигао свој други гол током утакмице осмине финала Купа краља између Албасетеа и Реал Мадрида, у Албасетеу, Шпанија, у сриједу, 14. јануара 2026.

Фудбал

Тешка бламажа Реал Мадрида: Из Купа краља их избацио друголигаш Албасете

2 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин

Свијет

Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин

2 ч

0
Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима

Свијет

Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима

2 ч

0
Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

Свијет

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

3 ч

0
Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи

Свијет

Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

20

Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

10

15

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

10

03

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

09

59

Тежак судар аутобуса "Ласта" и пежоа: Погинуо возач, седморо повријеђених

09

58

Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner