Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин

Извор:

Агенције

15.01.2026

07:43

Коментари:

0
Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је у сриједу да је украјински предсједник Владимир Зеленски главна препрека рјешавању четворогодишњег рата у Украјини, а да то није Русија.

Како је оцијенио у интервјуу за Ројтерс, предсједник Русије Владимир Путин "спреман је да направи договор", преноси Танјуг.

Међутим, на питање у чему је застој, Трамп је одговорио: "Зеленски."

"Мислим да је Украјина мање спремна да постигне договор. Морамо да натјерамо предсједника Зеленског да се сложи са тим", рекао је Трамп.

Прошле седмице предсједник Украјине је рекао да Кијев никада неће бити препрека миру.

Зеленски искључује било какве територијалне уступке.

Москви, наводећи да Кијев нема право према Уставу земље да се одрекне било које територије

Коментаришући писање Блумберга о томе да Трампов специјални изасланик Стивен Виткоф и зет Џаред Кушнер намјеравају да посете Москву током јануара, амерички предсједник је рекао да не зна за те планове.

