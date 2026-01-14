Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да свако ко вјерује да се бриселски кредити дати Украјини могу отплатити из руских репарација није свјестан стварног свијета или забија главу у пијесак да би избјегао суочавање са стварношћу.
"Свако ко тврди да вријеме није на страни Русије не усуђује се или не жели да се суочи са основним војним, економским, географским и математичким чињеницама", навео је Орбан у објави на "Иксу".
Он је додао да "свако ко каже да је Украјина постигла `импресивне реформе` игнорише шокантне и скандалозне корупцијске скандале у Украјини посљедњих мјесеци".
"Свако ко мисли да замрзнута руска имовина може да се користи за отплату бриселских кредита игнорише чињеницу да су лидери ЕУ гласали против овога на самиту Европског савјета у децембру", указао је мађарски премијер.
Он је подвукао да "свако ко тврди да Украјина брани ЕУ треба да се подсјети да Украјина није члан Уније".
"Реалност већ куца на врата Брисела. Вријеме је да послушамо здрав разум", закључио је Орбан.
