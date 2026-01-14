Logo
Large banner

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Извор:

СРНА

14.01.2026

17:58

Коментари:

0
Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак
Фото: Tanjug/AP

Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да свако ко вјерује да се бриселски кредити дати Украјини могу отплатити из руских репарација није свјестан стварног свијета или забија главу у пијесак да би избјегао суочавање са стварношћу.

"Свако ко тврди да вријеме није на страни Русије не усуђује се или не жели да се суочи са основним војним, економским, географским и математичким чињеницама", навео је Орбан у објави на "Иксу".

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Стотине туже државу: "Преминули су прије него што су дочекали исплату..."

Он је додао да "свако ко каже да је Украјина постигла `импресивне реформе` игнорише шокантне и скандалозне корупцијске скандале у Украјини посљедњих мјесеци".

"Свако ко мисли да замрзнута руска имовина може да се користи за отплату бриселских кредита игнорише чињеницу да су лидери ЕУ гласали против овога на самиту Европског савјета у децембру", указао је мађарски премијер.

Он је подвукао да "свако ко тврди да Украјина брани ЕУ треба да се подсјети да Украјина није члан Уније".

Развод

Љубав и секс

Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

"Реалност већ куца на врата Брисела. Вријеме је да послушамо здрав разум", закључио је Орбан.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Србија

Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

2 ч

1
Убједљив пораз Партизана у Турској

Фудбал

Убједљив пораз Партизана у Турској

2 ч

0
Туча у Сарајеву

Хроника

Туча у сарајевском насељу, интервенисала полиција

2 ч

0
Када ће бити одвезен отпад који се гомила у Бијељини?

Градови и општине

Када ће бити одвезен отпад који се гомила у Бијељини?

2 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

Свијет

Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

2 ч

0
Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Свијет

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

2 ч

0
Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

Свијет

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

3 ч

0
Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner