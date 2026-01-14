Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

Извор:
Добродошли у "мјесец развода" - феномен који адвокатским канцеларијама, али и брачним савјетовалиштима, редовно доноси највише посла у години.
Јануар је мјесец нових почетака. Теретане су крцате, фрижидери су одједном пуни салате, а друштвене мреже преплављене објавама с порукама "нова година, нови ја". Паралелно с тим гласним таласом нових одлука, одвија се и један тиши, али врло упечатљив тренд: многи парови који су заједно провели празнике управо сада одлучују да ставе тачку на свој брак.
Није пука случајност да је баш јануар "мјесец развода". Јануар је већ годинама познат као период у којем нагло расте број захтјева за развод. Подаци прикупљани деценијама показују јасан шпиц чим календар окрене нову годину, а исто потврђују и интернет претраге: чим прође децембар, расте број претрага о томе како покренути развод и шта све треба учинити да би брак завршио.
Питање је - зашто баш сада? Да ли је ријеч о културолошком обрасцу или о томе да су празници за многе били она кап која је прелила чашу?
"Мјесец развода" је незванични израз којим се често служе стручњаци за породично право када говоре о јануару. Наравно, није ријеч о томе да овај мјесец магично уништава бракове, него о томе да људима даје својеврсну дозволу да признају оно што су можда потискивали мјесецима, па и годинама.
Нова година доноси осјећај психолошког ресета. Људи преиспитују животе, односе, планове, а понекад схвате да брак у којем су остали не одговара слици будућности коју желе. У том смислу, јануар није мјесец наглих, импулсивних одлука - него мјесец дуго одлагане јасноће.
Почетак године природно нас тјера на постављање циљева и преиспитивање статуса кво. Праг толеранције на незадовољство често се смањује, а питање се из "Могу ли ово још да издржим?" претвара у "Желим ли овако да живим још једну годину?".
Терапеути често истичу да нова година људима даје осјећај контроле и подстиче их да престану да одлажу непријатне истине. Другим ријечима, јануар не узрокује развод - он га само оголи. Донесе тренутак у којем више нема оправдања за чекање.
Празнични период за многе није идиличан, колико год се трудили то тако да прикажу. Повећани трошкови, породична окупљања, присилно заједништво и старе замјерке често стварају савршену олују за везе које су ионако на климавим ногама.
Стручњаци напомињу да жене, нарочито у хетеросексуалним браковима, често носе непропорционалан терет организације - од планирања, кувања и куповине поклона до "одржавања мира" пред родбином. До јануара су многе потпуно исцрпљене и засићене обрасцима понашања који се понављају из године у годину.
За њих је одлука о разводу ријетко импулс: то је потврда онога што су осјећале дуго.
Истраживања показују да жене чешће покрећу поступак развода, а посебно након празника. То није зато што се изненада пробуде несрећне, него зато што је емоционална одлука често донета пуно раније - папирологија је само завршни корак.
Осим психолошких, постоје и сасвим практични разлози зашто је јануар "популаран": исплаћују се бонуси и трзају се финансијски "репови" прошле године, почињу нови циклуси осигурања, а пореска година је закључена па људи имају јаснију слику о томе гдје стоје.
Парови с дјецом често чекају да прођу празници како би избјегли да се Нова година и Божић заувијек вежу уз развод и нарушавање породичних успомена.
Називати јануар "мјесецом развода" можда звучи трендовски, али тај израз ипак открива нешто дубље. Све је мање људи спремно да још једну годину трпи тихо незадовољство. У култури која све више наглашава ментално здравље, лично испуњење и право на мир, останак у несрећном браку све се мање доживљава као племенита жртва, а све више као непотребна патња.
Не постоји савршено вријеме за прекид брака, али многима јануар представља тренутак у којем искреност побјеђује навику. Помак од традиционалног "док нас смрт не растави" према модерном "ове године бирам себе".
А можда је управо то - најискренија новогодишња одлука од свих.
