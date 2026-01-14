Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп затражио је од НАТО-а да позове Данску да напусти Гренланд, јер, према његовим ријечима, Копенхаген није у стању да осигура безбједност острва, док САД то могу.
"НАТО: Реците Данској да оду, одмах! Двије псеће саонице неће бити довољне! Само САД то могу!!!", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је реаговао на текст у којем се наводи да је данска обавјештајна служба за одбрану прошле године упозорила на руске и кинеске војне амбиције према Гренланду и Арктику.
Трамп је више пута рекао да Гренланд треба да постане дио САД, указујући на његов стратешки значај за националну безбједност САД и одбрану "слободног свијета".
Власти Данске и Гренланда упозориле су САД да не заузимају острво, уз напомену да очекују поштовање њиховог заједничког територијалног интегритета.
