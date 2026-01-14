Logo
Large banner

Трамп: Данска треба да напусти Гренланд

Извор:

СРНА

14.01.2026

17:10

Коментари:

0
Трамп: Данска треба да напусти Гренланд
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп затражио је од НАТО-а да позове Данску да напусти Гренланд, јер, према његовим ријечима, Копенхаген није у стању да осигура безбједност острва, док САД то могу.

"НАТО: Реците Данској да оду, одмах! Двије псеће саонице неће бити довољне! Само САД то могу!!!", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Zemljotres

Република Српска

Земљотрес 2,6 степени код Љубиња

Он је реаговао на текст у којем се наводи да је данска обавјештајна служба за одбрану прошле године упозорила на руске и кинеске војне амбиције према Гренланду и Арктику.

Трамп је више пута рекао да Гренланд треба да постане дио САД, указујући на његов стратешки значај за националну безбједност САД и одбрану "слободног свијета".

венецуела

Свијет

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Власти Данске и Гренланда упозориле су САД да не заузимају острво, уз напомену да очекују поштовање њиховог заједничког територијалног интегритета.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Хроника

Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

2 ч

0
Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

Србија

Укинута ванредна ситуација, грађани позвани да пријавe штету

2 ч

0
Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

БиХ

Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

2 ч

0

Више из рубрике

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Свијет

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

2 ч

0
Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

Свијет

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

3 ч

0
Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

3 ч

0
САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

Свијет

САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner