Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе

14.01.2026

16:49

Полиција у Тешњу ухапсила је пет лице због сумње да су извршила разбојништво над радником бензинске пумпе у Добропољу и украла 4.500 КМ.

Након хапшења, пронађени су предмети, одјећа, обућа и оружје које је кориштено приликом разбојништва.

Над хапшеним лицима завршена је криминалистичка обрада и они су предати надлежном тужиоцу, саопштено је из Министартва унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

Ухапшена лица осумњичена су да су 11. јанура око 23.00 часа починила разбојништво и помоћ починиоцу након извршења кривичног дјела.

Тешањ

хапшење

Крађа

