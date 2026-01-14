Logo
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Курир

14.01.2026

15:14

Фото: МУП Србије

У Више јавно тужилаштво у Зајечару стигао је налаз реконструкције нестанка двогодишње Данке Илић са Факултета техничких наука, депармента за саобраћај из Новог Сада.

- Реконструкција догађаја рађена је 16. јуна. Чекали смо налаз из Новог Сада. У њему апсолутно нема ништа ново, све се подудара са већ прикупљеним доказима. Ми смо прослиједили адвокатима осумњичених документацију. Уколико се они не буду жалили, онда се поново пише оптужница – сазнаје Курир из Вишег суда у Зајечару.

Према незваничним информацијама, нема потребе за поновним саслушањима свједока ни осумњичених који негирају извршење дјела.

Након свих обрада, и након писања оптужнице која ће бити прослијеђена Апелационом суду у Нишу, за сада нема наговјештаја шта ће даље бити.

Углавном, задњу ће реч имати Апелациони суд Ниш.

Више јавно тужилаштво у Зајечару води истрагу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, радника борског ЈКП "Водовод", због сумње да су 26. марта прошле године у Бањском пољу службеним аутом "фијат панда" ударили Данку Илић, која је из дворишта мајчине старе куће изашла на главни пут.

Тужилаштво сматра да су осумњичени потом унијели дијете у ауто, па тијело бацили на депонију. Како тијело до данас није пронађено, тужилаштво сматра да је оно два дана након злочина премјештено на тајну локацију.

Иначе, оптужница против Срђана Јанковића и Дејана Драгијевића поново је била укинута, а Апелациони суд у Нишу је тада наложио да се истрага допуни и то поновним саслушањем Иване Илић, Данкине мајке, и реконструкцијом догађаја, што је и урађено. Осумњичени се, иначе, већ 21 месец налазе у притвору.

Данка Илић

