Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

Извор:
Б92
14.01.2026
16:42
Коментари:0
Бол у грудима се чешће јавља током хладног времена и није безазлени симптом, нарочито код особа са срчаним сметњама.
Излазак напоље по хладном времену може бити изазов за свакога – од менталне препреке да се напусти топли дом, до физичких опасности попут клизања по леду. Ситуација постаје забрињавајућа ако осећате бол у грудима.
Бол у грудима по хладноћи се често јавља и није безазлени симптом.
Иако инфаркт може да се догоди у свако доба године, ризик од одређених типова инфаркта повећава се током зимских мјесеци.
Дах хладног, свјежег, чистог зимског ваздуха може пријати ако сте дуго били унутра, али може и изазвати грчеве у дисајним путевима и отежати дисање, посебно код особа склоних астми.
Додатни фактори који могу изазвати бол у грудима укључују промене у атмосферском притиску, ниску влажност ваздуха, вјетар и ниске температуре.
Ови зимски услови могу изазвати негативне реакције у телу: повећавају активност нервног система, сужавају крвне судове, затежу плућне мишиће и згушњавају крв. Ходање кроз дубок снег или борба са јаким ветром може се осетити као озбиљан напор и ставити неочекивани притисак на срце.
Код особа са неоткривеним срчаним проблемом, већ само удисање хладног ваздуха може изазвати бол у грудима. Током хладног времена крвни судови се сужавају, што може повисити крвни притисак и повећати ризик од инфаркта или можданог удара.
Сужење крвних судова тера срце да ради јаче како би тело одржало здраву температуру. Вјетар и неприкладна одјећа додатно убрзавају губитак топлоте.
Ако тјелесна температура падне испод 35°C (95°F), хипотермија може оштетити срчани мишић, пише Brown University Health.
Истраживања показују да се кардиоваскуларни проблеми чешће јављају током хладнијих мјесеци. Један од главних разлога је биолошки: основни фактор ризика за инфаркт је болест коронарних артерија, која може бити неоткривена.
Ангина, односно бол у грудима услед коронарне болести срца, може се погоршати зими када се коронарне артерије сужавају због хладноће.
Сви би требало да буду упознати са главним знаковима инфаркта. Хладно вријеме само по себи неће повећати ризик ако сте здрава особа, али препознавање симптома може спасити живот.
Бол или нелагодност у центру или левом делу грудног коша, који траје дуже од неколико минута или се повремено враћа.
Бол или нелагодност у другим деловима тела, укључујући врат, леђа, једну или обје руке, или рамена.
Вртоглавица, осјећај несвјестице, мучнина или повраћање – може се јавити и хладан зној.
Кратак дах – често долази заједно са болом у грудима, али може се јавити и пре њега.
Необичан или неочекиван осећај умора.
Ако ви или неко поред вас осећате ове симптоме, одмах позовите хитну помоћ.
Важно је напоменути да жене често имају другачије симптоме од мушкараца, осећајући бол у вилици, врату или леђима. Такође, жене и особе са дијабетесом су под већим ризиком од "тихог" инфаркта.
Током зимских месеци важно је наставити са здравим животним навикама за срце, као што би требало током цијеле године:
Одржавајте здраву исхрану, редовно се бавите аеробним вежбама и смањујте стрес.
Контролишите факторе ризика: висок крвни притисак, дијабетес, повишен холестерол и пушење.
Заштитите се од хладноће слојевима одјеће и одговарајућом опремом.
Ако већ имате кардиоваскуларне проблеме, избјегавајте тешке физичке напоре, попут чишћења дубоког снега.
Ако осјећате кратак дах или бол у грудима, посебно при активности, одмах потражите љекарску помоћ да се искључе срчани или васкуларни проблеми, преноси Б92.
