Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Извор:

СРНА

14.01.2026

16:02

Коментари:

0
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Влада Аустрије саопштила је да ће смањити порез на додату вриједност /ПДВ/ на основне намирнице и друге прехрамбене производе.

Порез на промет биће преполовљен и износиће нешто мање од пет одсто од јула, рекао је канцелар Кристијан Штокер након затвореног састанка владајуће коалиције.

Он је навео да би регулисање пореза на цијену електричне енергије такође могло да допринесе борби против инфлације, што би резултирало уштедом до 200 евра годишње за потрошаче.

Борба против инфлације један је од кључних циљева Владе за 2026. годину, а смањење ПДВ-а требало би да се финансира накнадом на пакете који се шаљу из одређених земаља, посебно из Кине.

Министар спољних послова Беате Мајнл-Рајзингер изјавила је да додатни простор за побољшање у сузбијању инфлације постоји у сфери конкурентности у малопродаји хране.

Она је рекла да ће овлаштења Савезне агенције за заштиту конкурентности бити ојачана да би се тај потенцијал искористио.

Аустрија

Намирнице

ПДВ

