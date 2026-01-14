Logo
Убједљив пораз Партизана у Турској

14.01.2026

17:36

Убједљив пораз Партизана у Турској
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана поражени су од словеначке Муре резултатом 3:0 у пријатељском мечу на припремама у Турској.

Ненад Стојаковић, тренер Партизана, је у на терен извео Милошевића, Симића, Ђурђевића, Петровића, Рогановића, Карабељова, Угрешића, Драгојевића, Сека, Нинића и Костића.

Црно-бијели су имали прву шансу, али је нису искористили, а то је Мура казнила у 14. минуту када је мрежу затресао Крупић.

Словеначки тим наставио је да прети, а у 43. минуту Визингер је дуплирао предност из слободног ударца.

Туча у Сарајеву-14012026

Хроника

Туча у сарајевском насељу, интервенисала полиција

Само два минута касније Муру је погледала и срећа па је Љуковац постигао погодак за великих 3:0.

Резултат се није мијењао у другом полувремену па је тако Партизан доживио убједљив пораз, а уз то је стигла и лоша вијест јер је игру прије времена напустио Аранђел Стојковић.

Партизан наредну проверу у Анталији има 18.јануара против пољског Ракова.

