Вања Милинковић-Савић на мети критика

Бивши тренер голмана Наполија Лучијано Тарало дао је јасну и конкретну анализу игре Вање Милинковића-Савића у посљедњим утакмицама. Према његовим ријечима, српски голман углавном добро чита ток акције, али проблем настаје у самом завршетку, када лопта иде ка голу.
"Када се Наполи брани, његове одлуке су понекад превише ризичне. Добро прати акцију, али у тренутку шута направи корак више. Иако добро затвара први стативу, превише се помјери у односу на правац лопте", рекао је Тарало.
Он објашњава да је кључни проблем у процени интервенције.
"Када одлучи да се баци на једну страну, често не схвати да лопта не иде директно тим правцем. То не значи да не би могао да одбрани, али та почетна процјена га доводи у незгодну ситуацију".
Ипак, Тарало наглашава да Милинковића-Савића не види као главног кривца за примљене голове.
"Да треба некога да окривим за голове које је Наполи примио, Милинковића не бих оптужио ни под пријетњом", поручио је Тарало, уз закључак да Вања има квалитет за највиши ниво, али и простора да додатно унаприједи своје позиционирање и одлуке у кључним тренуцима.
