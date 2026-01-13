Ако сте рођени у неком од ових знакова, чека вас лавина новца од 15. јануара

Извор:
Жена Блиц
13.01.2026
21:46
Коментари:0
Средина јануара неким људима могла би да донесе значајне промјене у финансијама. Како најављује чувена руска астролошкиња Василиса Володина, период који обећава веће приходе и неочекиване прилике стиже 15. јануара, а изласку из финансијске кризе и великим приходима могу да се надају особе рођене у јесењим, односно зимским мјесецима.
Астролошкиња Василиса Володина подсјећа да новац сам по себи није извор среће, али финансијска стабилност пружа осјећај самопоуздања и слободе. Период од 15. јануара могао би да донесе дуго очекивано олакшање онима који се дуго суочавају с финансијским ограничењима. Према њеним ријечима, посебну пажњу треба посветити датумима рођења који спадају у зону повећаног новчаног тока. Особе рођене у хороскопским знацима Вага, Шкорпија и Стријелац, као и они рођени у првим данима владавине Јарца могу се изненада наћи у центру уносних понуда и повољних околности.
Период финансијског обиља односи се на оне рођене између 5. октобра и 22. новембра 1975. године (Вага, Шкорпија). Од средине јануара имаће прилику да добију велике бонусе, профит од послова, неочекиване исплате или насљедства. Астролошкиња напомиње да ће шансе бити посебно велике за оне који не чекају, већ покажу иницијативу и трезвену калкулацију.
Друга група укључује особе рођене између 10. октобра и 28. децембра 1984. године (Вага, Шкорпија, Стријелац и прва декада Јарца). За њих, 15. јануар означава почетак периода опоравка од финансијских потешкоћа. Могући су нови извори прихода, понуде за сарадњу и изгледи за финансијски раст. Међутим, лична проактивност и спремност на доношење одлука поново ће бити кључне.
Василиса Володина појашњава да прогнозу треба схватити као смјерницу, а не као гаранцију тренутног богатства. Чак и најмоћнији астролошки период захтјева учешће појединца. Само комбинација повољних околности, здравог разума и конкретне акције може трансформирати прилику у опипљив финансијски исход.
