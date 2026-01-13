Logo
Ако сте рођени у неком од ових знакова, чека вас лавина новца од 15. јануара

13.01.2026

21:46

Ако сте рођени у неком од ових знакова, чека вас лавина новца од 15. јануара
Фото: Unsplash

Средина јануара неким људима могла би да донесе значајне промјене у финансијама. Како најављује чувена руска астролошкиња Василиса Володина, период који обећава веће приходе и неочекиване прилике стиже 15. јануара, а изласку из финансијске кризе и великим приходима могу да се надају особе рођене у јесењим, односно зимским мјесецима.

Астролошкиња Василиса Володина подсјећа да новац сам по себи није извор среће, али финансијска стабилност пружа осјећај самопоуздања и слободе. Период од 15. јануара могао би да донесе дуго очекивано олакшање онима који се дуго суочавају с финансијским ограничењима. Према њеним ријечима, посебну пажњу треба посветити датумима рођења који спадају у зону повећаног новчаног тока. Особе рођене у хороскопским знацима Вага, Шкорпија и Стријелац, као и они рођени у првим данима владавине Јарца могу се изненада наћи у центру уносних понуда и повољних околности.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Друштво

Сутра су три велика празника: Ову молитву треба изговорити за благостање

Период финансијског обиља односи се на оне рођене између 5. октобра и 22. новембра 1975. године (Вага, Шкорпија). Од средине јануара имаће прилику да добију велике бонусе, профит од послова, неочекиване исплате или насљедства. Астролошкиња напомиње да ће шансе бити посебно велике за оне који не чекају, већ покажу иницијативу и трезвену калкулацију.

Друга група укључује особе рођене између 10. октобра и 28. децембра 1984. године (Вага, Шкорпија, Стријелац и прва декада Јарца). За њих, 15. јануар означава почетак периода опоравка од финансијских потешкоћа. Могући су нови извори прихода, понуде за сарадњу и изгледи за финансијски раст. Међутим, лична проактивност и спремност на доношење одлука поново ће бити кључне.

Дочек православне Нове године

Друштво

Широм Српске вечерас се дочекује православна Нова година

Василиса Володина појашњава да прогнозу треба схватити као смјерницу, а не као гаранцију тренутног богатства. Чак и најмоћнији астролошки период захтјева учешће појединца. Само комбинација повољних околности, здравог разума и конкретне акције може трансформирати прилику у опипљив финансијски исход.

