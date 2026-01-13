Logo
Широм Српске вечерас се дочекује православна Нова година

13.01.2026

21:34

Фото: АТВ

Нова година по јулијанском календару вечерас се дочекује широм Српске - на трговима и у угоститељским објектима. У поноћ ће у православним храмовима бити служен молебан.

Бањалучане ће у Нову годину увести један од најпознатијих српских и свјетских музичара, Слободан Тркуља и Балканополис.

Тако ће љубитељи етно звука и јединственог споја традиционалне и модерне музике имати прилику да уживају у препознатљивом стилу овог изузетног умјетника и његовог бенда Балканополис.

Уз Тркуљу, учесници програма дочека православне Нове године у Бањалуци су још етно-група Дар и млади пјевач из Бањалуке Данило Милосављевић.

Богат програм обиљежавања православне Нове године 13. јануара почиње од 21. час на локацији у тзв. Паркићу, односно шеталишту код Храма Христа Спаситеља.

Дочек Православне Нове године биће уприличен вечерас и у Источном Новом Сарајеву на Тргу Републике Србије од 21 час уз бенд Истурено одјељење и Слађану Мандић.

Занимљивости

Зашто су људи који су расли 70-их и 80-их другачији: Психолози наводе 8 разлога

У Новом Граду наступиће пјевачица народне музике Рада Манојловић и пјевач Раде Лацковић. У Храму Светих апостола Петра и Павла биће служен молебан.

На Тргу краља Петра Првог Карађорђевића у Бијељини Милан Васић, умјетник којег публика препознаје по топлини, искрености и непосредности.

У Дервенти концерт Слађе Алегро, наступ ди – џеја Сегија, садржаји за најмлађе и неизоставни ватромет у поноћ.

У Вишеграду, Гусларско друштво "Раде Јамина" организује 19. Српско сијело уз учешће изворних пјевачких група и гуслара. Група "Легенде"у Брчком на платоу испред Споменика српским браниоцима.

У Пелагићеву дочек православне Нове године на Тргу 9. јануар уз "Амадеус бенд". У Добоју, Ћана, почиње у 22 и 40 часова.

Православна Нова година се прославља 14. јануара по грегоријанском календару у балканским земљама Србији, Црној Гори, Републици Српској, БиХ, Сјеверној Македонији, као и у православним дијеловима Хрватске.

Pravoslavna nova godina

