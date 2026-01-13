Logo
Харају обољења слична грипу

Извор:

СРНА

13.01.2026

16:12

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Домови здравља у Републици Српској у првој седмици ове године пријавили су 5.321 акутну респираторну инфекцију и 981 обољење слично грипу, којег је највише било у бијељинској и фочанској регији, речено је у Институту за јавно здравство.

Од 29. децембра до 4. јануара у болницама у Републици Српској хоспитализовано је 115 пацијената обољелих од тешке акутне респираторне инфекције.

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци хоспитализовано је 39 пацијената, у приједорској болници 40, Добоју 19 и Градишци 13.

Три пацијента хоспитализована су у Невесињу, а један у Зворнику.

Из Института су навели да је највећи број обољелих од акутне респираторне инфекције и обољења сличних грипу у старосној групи од 30 до 64 године и од пет до 14 година.

У категорији тешких акутних респираторних инфекција највише су оболијевали најмлађи и најстарији.

Из Института су навели да, због празника и мањег броја пријава, епидемиолошка ситуација указује на непромијењени тренд оболијевања када је ријеч о акутној респираторној инфекцији, обољењима сличним грипу и тешкој акутној респираторној инфекцији која захтијева хоспитализацију.

Од почетка сезоне, новембра прошле године, укупно су пријављене 63.192 акутне респираторне инфекције, 8.232 обољења слична грипу, те 1.136 пацијената обољелих од тешких акутних респираторних инфекција, преноси Срна.

