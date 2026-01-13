Једна особа тешко повријеђена након пада кроз прозор: Свему претходио физички сукоб?

13.01.2026
Полиција и хитна медицинска служба интервенисале су на раскршћу Супилове и Загребачке улице у Вараждину, гдје се, према првим информацијама, догодила тешка несрећа. Како пишу Вараждинске вијести, иако званични детаљи још нису саопштени, призори с мјеста догађаја и трагови крви указују на озбиљност ситуације.
Из вараждинске полиције потврђено је да је једна особа повријеђена те да је у току увиђај.
Према незваничним информацијама које су се прошириле међу окупљеним грађанима, особа је наводно повријеђена након пада с првог спрата зграде. Поједини свједоци тврде да је цијелом догађају претходио физички сукоб.
- Испред прозора хитна медицинска служба покушава оживјети мушкарца. Свједоци говоре да су се потукли, а да је један другог бацио кроз прозор - испричао је један од пролазника за 24 сата.
