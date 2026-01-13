Logo
Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

Танјуг

13.01.2026

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Хрватски завод за запошљавање (ХЗЗ) објавио је да је током децембра прошле године 12.801 особа новорегистрована као незапослена.

То је 8,5 одсто више него у децембру 2024. године, пренео је Пословни дневник.

Од тога, 10.418 особа или 81,4 одсто претходно се водило као запослено.

Прошлог мјесеца у евиденцију незапослених уписано је и 305 особа из редовног образовања (2,4 одсто) и 2.078 особа из неактивности (16,2 одсто).

ХЗЗ наводи да је у међувремену са евиденције незапослених изашло 11.288 особа, што је 11,4 одсто више него у децембру 2024. године.

Од поменутог броја запослене су 6.842 особе, од чега је 6.238 особа (91,2 одсто) запослено по основу започињања радног односа, а 604 особе (8,8 одсто) запослено је по основу других пословних активности.

посао

nezaposlenost

Хрватска

