РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

Извор:

АТВ

13.01.2026

11:27

Коментари:

6
Фото: Уступљена фотографија

Поводом активирања клизишта у зони Вујићи–Фалчићи, усљед неповољних временских услова (обилних киша и снијега), дошло до покретања клизних процеса, те је поменута дионица пута затворена за саобраћај, саопштено је РиТЕ Угљевик.

"Поводом активирања клизишта у зони Вујићи–Фалчићи, обавјештавамо јавност да је, усљед неповољних временских услова (обилних киша и снијега), дошло до покретања клизних процеса. Из безбједносних разлога поменута дионица пута је затворена за саобраћај.

Као замјенска путна дионица која повезује насељена мјеста Мезграја, Јаблани и Фалчићи са Угљевик Селом, дана 02.01.2026. године успостављен је алтернативни правац, којим се тренутно може одвијати саобраћај. На овој дионици ће се вршити додатни радови, посебно у дијелу старог сеоског пута, како би се омогућило несметано и безбједно функционисање саобраћаја", наводе из овог предузећа.

РиТЕ Угљевик поново није на мрежи

Из РиТЕ Угљевик напомињу да поменута дионица има привремени карактер.

"Трајна дионица пута, којом ће у будућности саобраћати мјештани насељених мјеста Мезграја, Фалчићи и Стари Угљевик, тренутно је у фази израде. Планирани правац пута пролазиће преко насељених мјеста Стари Угљевик, Сарије и Перићи (поред објекта Термоелектране).

Предвиђена је израда туцаничког застора ширине 8 метара, као и асфалтне коловозне конструкције ширине 5 метара. Овај пут представљаће трајно рјешење, с обзиром на то да се налази ван зоне извођења рударских радова", кажу из РиТЕ.

Они кажу да је на наведеној дионици пута извршена је експропријација земљишта, а до сада је завршено више од 70% земљаних радова, укључујући крчење, сјечу, насипање, израду канала и трасирање.

Наставак радова на изради пута планиран је након стабилизације временских услова. Планирани рок за завршетак радова је јул 2026. године. Због насталих околности упућујемо извињење мјештанима погођених насеља. Разумијемо њихову забринутост и истичемо да радимо уз максималне напоре како би се негативни ефекти рада површинског копа свели на најмању могућу мјеру", наводе из РиТЕ Угљевик.

