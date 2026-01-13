Logo
Увећана давања за Борачку организацију

Извор:

СРНА

13.01.2026

10:00

Увећана давања за Борачку организацију
Фото: АТВ

Општина Оштра Лука у протеклој години повећала је буџетски грант за општинску Борачку организацију за 12,85 одсто, односно са 44.040 КМ на 49.700 КМ.

Одлуку о увећању донио је начелник општине у складу са захтјевом општинске Борачке организације, објавила је Општинска управа.

Грант у буџету за ову годину приближан је прошлогодишњем и износи 48.400 КМ.

За ову годину Општина Оштра Лука у плану капиталних инвестиција има пет пројеката, међу којима је спољашње уређење зграде у којој су сала Скупштине општине и спомен-соба погинулим борцима Војске Републике Српске.

Вриједност пројекта је 129.000 КМ, ставка је уврштена у буџет општине за ову годину и ради се о властитим средствима, без кредита и екстерних извора финансирања.

Буџет општине за ову годину износи 3.943.125 КМ.

