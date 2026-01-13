Увећана давања за Борачку организацију

Извор:
СРНА
13.01.2026
10:00
Коментари:0
Општина Оштра Лука у протеклој години повећала је буџетски грант за општинску Борачку организацију за 12,85 одсто, односно са 44.040 КМ на 49.700 КМ.
Одлуку о увећању донио је начелник општине у складу са захтјевом општинске Борачке организације, објавила је Општинска управа.
Грант у буџету за ову годину приближан је прошлогодишњем и износи 48.400 КМ.
Фудбал
Постао први геј професионални фудбалер у историји, сад тврди да су га због тога отјерали из клуба!
За ову годину Општина Оштра Лука у плану капиталних инвестиција има пет пројеката, међу којима је спољашње уређење зграде у којој су сала Скупштине општине и спомен-соба погинулим борцима Војске Републике Српске.
Вриједност пројекта је 129.000 КМ, ставка је уврштена у буџет општине за ову годину и ради се о властитим средствима, без кредита и екстерних извора финансирања.
Буџет општине за ову годину износи 3.943.125 КМ.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму