Зима се враћа на велика врата: Стиже нагла промјена времена, падаће и снијег

Искористите данашњи дан и дио понед‌јељка за боравак на отвореном и прољећне радове.

Од сутра навече, а нарочито током уторка, март показује своје право лице. Стиже нам нагла промјена времена, објављено је на Фејсбук профилу Вријеме у Републици Српској. У нижим крајевима хладна, повремена киша. У вишим крајевима повратак зиме и могуће сњежне падавине. “У сриједу настављамо дружење са појачаним хладним источним вјетром, док ће у Херцеговини дувати појачана и јака бура“, наводи се у објави.

