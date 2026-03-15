Зима се враћа на велика врата: Стиже нагла промјена времена, падаће и снијег

Аутор:

АТВ

15.03.2026

08:19

Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Искористите данашњи дан и дио понед‌јељка за боравак на отвореном и прољећне радове.

Од сутра навече, а нарочито током уторка, март показује своје право лице.

Стиже нам нагла промјена времена, објављено је на Фејсбук профилу Вријеме у Републици Српској.

У нижим крајевима хладна, повремена киша. У вишим крајевима повратак зиме и могуће сњежне падавине.

“У сриједу настављамо дружење са појачаним хладним источним вјетром, док ће у Херцеговини дувати појачана и јака бура“, наводи се у објави.

Прочитајте више

Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

Свијет

Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

4 ч

0
"Сукоб" због ракије: Мапа направила пометњу на Балкану

Занимљивости

"Сукоб" због ракије: Мапа направила пометњу на Балкану

5 ч

0
Канта за смеће

Свијет

Пронађено тијело у канти за смеће, полиција сумња на бизаран злочин

5 ч

0
Данас учините добро дјело: Славимо великог мученика

Друштво

Данас учините добро дјело: Славимо великог мученика

5 ч

0

Више из рубрике

Данас учините добро дјело: Славимо великог мученика

Друштво

Данас учините добро дјело: Славимо великог мученика

5 ч

0
Коме је живот постао мука, моли се овом свецу: Важно је да урадите једну ствар одмах ујутру

Друштво

Коме је живот постао мука, моли се овом свецу: Важно је да урадите једну ствар одмах ујутру

15 ч

0
Пожар Миљевина

Друштво

Гори у околини фочанске Миљевине, у близини минско поље

15 ч

0
Јована Врањеш

Друштво

Јована - симбол храбрости живота

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

