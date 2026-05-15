Гугл има огромну архиву свега што сте икада тражили на интернету, а ево како да је видите

Гугл архива представља огромно складиште ваших дигиталних отисака које се годинама пуни без вашег знања. Већина корисника заправо нема представу да ова Google архива бележи сваку претрагу, посету сајтовима или гласовну команду. Први сусрет са овим подацима може бити прилично непријатан јер открива колико је ваш живот детаљно документован.
Ова Гугл архива функционише као тихи сведок ваших интересовања и навика на интернету. Зависно од ваших подешавања,Гугл архива може садржати снимке ваших кретања кроз мапе или листу свих одгледаних видео снимака. Многи људи остану затечени када виде да су подаци из прошле деценије и даље ту.
Компанија користи ове информације како би вам пружила боље препоруке, мада Гугл архива често делује превише инвазивно. Можете видети чак и са ког сте уређаја приступали одређеном садржају у прошлости. Ваша Google архива је заправо ваша дигитална биографија која се стално допуњује новим детаљима.
Срећом, приступ овим подацима је омогућен свакоме ко жели да зна шта његова Гугл архива садржи. Унутар опције Моја активност можете лако филтрирати садржај или обрисати читаве периоде историје. Редовна провера је битна јер Гугл архива нуди и опцију да се подаци аутоматски бришу након одређеног времена.
Такође је могуће потпуно искључити праћење одређених активности како би ваша Гугл архива престала да расте. Разумевање ових подешавања даје вам контролу над приватношћу коју често олако препуштамо технолошким гигантима.
Свака Гугл архива се може прилагодити вашим потребама уз само неколико кликова у подешавањима налога.
(Телеграф)
