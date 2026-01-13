Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Извор:
Један котао Градске топлане у Бијељини је поправљен, а за други се надају да ће до вечери такође бити стављен у функцију, али сада истичу да имају угаљ који није одговарајући.
"Ми, без одговарајућег угља који тренутно немамо, не можемо направити испоруку топлотне енергије", рекао је Срни директор Градске топлане Горан Вучковић.
Према његовим ријечима, без одговарајућег угља, који 15-ак дана не могу да добију из Угљевика, не могу да раде.
"Не можемо без тог угља да загријавамо просторе корисника", рекао је Вучковић.
Вучковић је и у суботу, 10. јануара, у обраћању медијима, заједно са добављачем угља и градоначелником Љубишом Петровићем, указао на тешку ситуацију, кварове, недостатак угља.
Као добру вијест, тада је истакао да поново раде оба котла, који су одмах потом имали квар. Тада је и речено да је набављена одређена количина угља, али да није задовољавајућег квалитета.
Међутим, дата су обећања да ће радијатори бити топли у становима, који нису честито загријани од 15. октобра.
Рудник и Термоелектрана Угљевик јуче су се огласили саопштењем у којем су навели да немају закључен уговор са Градском топланом Бијељина, нити према том предузећу имају било какве пословне или уговорне обавезе.
"Самим тим, проблеми у функционисању система даљинског гријања у Бијељини не могу и не смију бити довођени у везу са РиТЕ", наведено је у саопштењу.
Иступе градоначелника Петровића назвали су континуираном и бесрамном политизацијом проблема у Градској топлани, уз покушај да се одговорност за дугогодишње кварове и нефункционалан систем пребаци на РиТЕ.
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић недавно је најавио наставак "притиска на добављаче", критиковао енергетски систем, адвокате, власнике станова у Бијељини, али није одговорио на питање зашто угаљ није набављен прије сезоне гријања.
Обраћање је искористио да корисницима градског гријања укаже да треба да буду солидарнији и да почну да се грију на топлотне пумпе.
