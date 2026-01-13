Logo
Large banner

Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Извор:

СРНА

13.01.2026

10:05

Коментари:

0
Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Један котао Градске топлане у Бијељини је поправљен, а за други се надају да ће до вечери такође бити стављен у функцију, али сада истичу да имају угаљ који није одговарајући.

"Ми, без одговарајућег угља који тренутно немамо, не можемо направити испоруку топлотне енергије", рекао је Срни директор Градске топлане Горан Вучковић.

Према његовим ријечима, без одговарајућег угља, који 15-ак дана не могу да добију из Угљевика, не могу да раде.

"Не можемо без тог угља да загријавамо просторе корисника", рекао је Вучковић.

Вучковић је и у суботу, 10. јануара, у обраћању медијима, заједно са добављачем угља и градоначелником Љубишом Петровићем, указао на тешку ситуацију, кварове, недостатак угља.

Као добру вијест, тада је истакао да поново раде оба котла, који су одмах потом имали квар. Тада је и речено да је набављена одређена количина угља, али да није задовољавајућег квалитета.

Међутим, дата су обећања да ће радијатори бити топли у становима, који нису честито загријани од 15. октобра.

Рудник и Термоелектрана Угљевик јуче су се огласили саопштењем у којем су навели да немају закључен уговор са Градском топланом Бијељина, нити према том предузећу имају било какве пословне или уговорне обавезе.

"Самим тим, проблеми у функционисању система даљинског гријања у Бијељини не могу и не смију бити довођени у везу са РиТЕ", наведено је у саопштењу.

Иступе градоначелника Петровића назвали су континуираном и бесрамном политизацијом проблема у Градској топлани, уз покушај да се одговорност за дугогодишње кварове и нефункционалан систем пребаци на РиТЕ.

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић недавно је најавио наставак "притиска на добављаче", критиковао енергетски систем, адвокате, власнике станова у Бијељини, али није одговорио на питање зашто угаљ није набављен прије сезоне гријања.

Обраћање је искористио да корисницима градског гријања укаже да треба да буду солидарнији и да почну да се грију на топлотне пумпе.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

grijanje

Toplana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијељина без гријања, дан - ко зна који

Градови и општине

Бијељина без гријања, дан - ко зна који

16 ч

0
РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

Градови и општине

РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

20 ч

2
Бијељина јутрос на -7 без гријања

Градови и општине

Бијељина јутрос на -7 без гријања

1 д

1
Грађани Бијељине поново без гријања

Градови и општине

Грађани Бијељине поново без гријања

1 седм

1

Више из рубрике

Увећана давања за Борачку организацију

Друштво

Увећана давања за Борачку организацију

1 ч

0
Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

Друштво

Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

2 ч

0
Данас суво уз пораст температуре

Друштво

Данас суво уз пораст температуре

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 28 беба

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner