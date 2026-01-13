Logo
Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

Извор:

Агенције

13.01.2026

10:34

Коментари:

0
Снежана Ђуришић одржала је концерт у Загребу, а њен наступ је био дио манифестације "Српско вече".

Како пишу хрватски медији, дворана је била испуњена до посљедњег мјеста, а на наступу је пјевачица пјевала и пјесме "Одакле си селе" и "Видовдан".

Снежана Ђуришић је у Загребу наступила пред око 2.000 људи.

Како се може видјети на снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама, публика је углас пјевала хитове међу којима су "Куће мале кречене у бело", "Одакле си селе" и "Видовдан".

Пјевачица је одмах подијелила снимке са свог наступа у Загребу, на ком су присутни са њом пјевали у глас.

Више од пет деценија се бави музиком

Иначе, Снежана Ђуришић се 50 година бави музиком, а једном приликом је говорила о својим почецима.

- Ја сада имам 64 године, а 50 година се професионално бавим овим послом. Почела са да пјевам као млада цурица. Са 7 сам већ почела да наступам пред публиком, а са 9 сам снимили прву плочу Имала сам срећу да ми је Бог дао тај таленат. Цијели живот ми је проткан музиком. Не бих могла без музике. Та моја пјесма и љубав према истој, то је нешто без чега не бих могла да живим – рекла је Снежана једном приликом, а ево како је изгледала на почетку каријере.

Snežana Đurišić

Видовдан

Загреб

