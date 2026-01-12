Потврђена шуга у Хрватској: Болест се лако шири

12.01.2026
18:13
Коментари:0
У Дубровнику су потврђени случајеви шуге, заразне болести коже коју узрокује гриња Сарцоптес сцабиеи.
Засад у вртићима нема обољелих, али родитељи су упозорени јер се болест лако шири у колективима попут вртића и школа, пише Дубровачки дневник.
У Хрватској се годишње пријави мање од 1.000 случајева, док се у Дубровачко-неретванској жупанији биљежи 50 до 100 случајева.
Главни симптоми су интензиван свраб, црвени осип и каналићи на кожи.
Код дјеце понекад и буду захваћени глава, лице и дланови.
Лијечење се проводи локалним или пероралним лијековима попут перметрина и ивермектина.
Уз терапију, важно је опрати у врућој води сву одјећу, постељину и пешкире, усисати тепихе и намјештај те дезинфиковати предмете који се не могу прати.
БиХ
Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића
Сви чланови породице и полни партнери требају се истовремено лијечити како би се спријечила поновна зараза.
Уз правилну дијагнозу и лијечење, прогноза је код здравих особа одлична. Здравствене службе позивају грађане на опрез и правовремено јављање љекару.
Регион
2 ч1
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
19
20
11
20
02
20
00
19
52
Тренутно на програму