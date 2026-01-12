Logo
Large banner

Потврђена шуга у Хрватској: Болест се лако шири

12.01.2026

18:13

Коментари:

0
Хрватска
Фото: Pexels/Alan Wang

У Дубровнику су потврђени случајеви шуге, заразне болести коже коју узрокује гриња Сарцоптес сцабиеи.

Засад у вртићима нема обољелих, али родитељи су упозорени јер се болест лако шири у колективима попут вртића и школа, пише Дубровачки дневник.

У Хрватској се годишње пријави мање од 1.000 случајева, док се у Дубровачко-неретванској жупанији биљежи 50 до 100 случајева.

Који су симптоми?

Главни симптоми су интензиван свраб, црвени осип и каналићи на кожи.

Код д‌јеце понекад и буду захваћени глава, лице и дланови.

Како се лијечи?

Лијечење се проводи локалним или пероралним лијековима попут перметрина и ивермектина.

Уз терапију, важно је опрати у врућој води сву од‌јећу, постељину и пешкире, усисати тепихе и намјештај те дезинфиковати предмете који се не могу прати.

Ислам-илустрација

БиХ

Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића

Сви чланови породице и полни партнери требају се истовремено лијечити како би се спријечила поновна зараза.

Уз правилну дијагнозу и лијечење, прогноза је код здравих особа одлична. Здравствене службе позивају грађане на опрез и правовремено јављање љекару.

Подијели:

Тагови:

Šuga

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића

БиХ

Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића

2 ч

0
Тинејџер страдао док је чистио снијег

Свијет

Тинејџер страдао док је чистио снијег

2 ч

0
Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

Регион

Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

2 ч

1
Лувр поново затворен

Свијет

Лувр поново затворен

2 ч

0

Више из рубрике

Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

Регион

Не дају му да пјева: Овај хрватски град је за Томпсона и даље неосвојива тврђава

2 ч

1
Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље

Регион

Старац ухваћен са кокаином, тврди да се препородио: Користим то за здравље

2 ч

0
Старац броји паре

Регион

Лажни полицајци из БиХ однијели 171.000 евра: Старицу увјерили да је банка поткрада

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

19

Након обилних падавина, грађани се питају да ли је вода сигурна за пиће

20

11

Ово је најбољи избор дрвета за огријев, држи топлоту и гори споро

20

02

Убио кћерку због ТикТока, мајка открила кроз какав су пакао прошли

20

00

Минус и лед оковали Српску и регион; У Србији ванредна ситуација у десет општина

19

52

Стејт департмент поништио више од 100.000 виза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner