Лувр поново затворен

12.01.2026

17:45

Лувр поново затворен
Фото: Pexels

Музеј Лувр у Паризу данас је поново затворен за посјетиоце јер су запослени ступили у штрајк због погоршања услова рада и недостатка ресурса, наводи се у саопштењу музеја.

Почетком јануара, особље Лувра једногласно је одлучило да настави штрајк који је обустављен у децембру.

"Поштовани посјетиоци, због јавних штрајкова, Музеј Лувр данас је затворен. Све резервације за данашњи датум направљене на веб-сајту Лувра биће надокнађене. Није потребна никаква акција са ваше стране. Захваљујемо на разумијевању", наводи се у саопштењу.

У новембру се Лувр суочио са низом инцидената повезаних са лошим стањем својих унутрашњих структура и водоводних система.

Библиотека Лувра поплављена је прљавом водом након што су старе цијеви почеле да цуре, оштетивши између 300 и 400 докумената.

Поред тога, музеј је морао да затвори једну јавну галерију због структурне слабости појединих греда које држе подове.

