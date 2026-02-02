Logo
Хоће ли нови хрватски закон утицати на грађане БиХ

02.02.2026

05:53

Хоће ли нови хрватски закон утицати на грађане БиХ
Фото: АТВ

Хрватски сабор у протеклој седмици усвојио је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о контроли државне границе, којим се национално законодавство усклађује с новом ЕУ уредбом о Шенгену, а који може утицати и на путовања грађана Босне и Херцеговине у сусједну земљу.

Главна новост закона је могућност привременог поновног увођења контроле на унутрашњим границама, не само на цијелој граници, већ и на њеним појединим дијеловима.

Одлука се доноси на приједлог министра унутрашњих послова, што омогућава брже реаговање у кризним ситуацијама, укључујући безбједносне пријетње, миграционе токове и здравствене ризике.

Закон предвиђа и привремено затварање или скраћивање радног времена појединих граничних прелаза уз преусмјеравање саобраћаја, уз обвезну пропорционалност и образложење мјера, наводе хрватски медији.

Министарство унутрашњих послова формално је дефинисано као надлежно тијело за вођење савјетовања с Европском комисијом о надзору унутрашњих граница.

Измјене долазе у тренутку када више држава чланица, укључујући Њемачку, Аустрију, Италију, Француску и Словенију, већ користе привремену контролу због миграција и сигурносних разлога. Хрватска до сада није примјењивала ову мјеру, но закон сада ствара јасан правни оквир за брзо дјеловање.

Европска уредба истиче да државе чланице морају обавијестити Комисију, Савјет ЕУ и Европски парламент о евентуалном увођењу контрола, чиме се повећава транспарентност и смањује могућност произвољног ограничавања слободе кретања.

