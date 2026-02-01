Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ

Извор:
Словенија је службено утврдила нову минималну плату за 2026. годину.
Према одлуци Министарства рада, минимална плата за рад с пуним радним временом, од 1. јануара 2026. надаље, износи 1.481,88 евра бруто, што је приближно 1.000 евра нето за самца без дјеце и без посебних олакшица.
Одлука је објављена у Урадном листу у петак, 30. јануара 2026, чиме је испоштован законски рок да се минимална плата утврди и објави најкасније до 31. јануара сваке године.
Према објашњењу, обрачун минималне плате везан је за законско правило да минималац мора бити 20–40% изнад минималних животних трошкова. Полазна вриједност била је 1.442,92 евра бруто, а затим је износ усклађен с инфлацијом (2,7%), чиме је добијен коначни износ од 1.481,88 евра бруто.
Повећање минималне плате не утиче само на раднике који примају минималац. У пракси, минимална плата често служи као референтна тачка за низ других накнада и обрачуна, па се њен раст прелијева и на друге сегменте тржишта рада. Међу њима су, између осталог, и одређене сатнице и накнаде везане за рад, као и поједини елементи социјалних давања.
Синдикати у Словенији су повећање у основи поздравили, док дио послодавачких организација упозорава на притисак на трошкове рада, посебно у секторима с нижим маржама.
За земље региона, ова одлука додатно отвара тему конкурентности тржишта рада и миграција радне снаге: виши минималац у Словенији може повећати привлачност запошљавања, посебно за раднике из сусједних земаља, у комбинацији с легалним каналима рада и потражњом у одређеним дјелатностима.
