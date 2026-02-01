Лука (11) је најмлађи свињогојац: Има шест крмача и 64 прасета

Извор:
АТВ
01.02.2026
17:15
Коментари:0
Узгој свиња и свињокољ, који је некада подразумијевао бројну испомоћ, од самог клања, преко обраде меса, па све до припреме за сушење, данас су у задарском крају готово сасвим изумрли.
Традиција која је деценијама била саставни дио сеоског живота отишла је у прошлост.
Тенис
Црногорски новинар ликује након пораза Ђоковића: "Слатки звук тишине"
Ипак, постоје и они храбри и одважни који вјерују у себе, своју идеју и из чисте жеље упуштају се у узгој свиња, увјерени да на том путу могу успјети.
Један од њих је Лука Демо из Раштана Доњих, насеља у заобаљу Општине Свети Филип и Јаков. Вијест сама по себи можда не би била необична ни сензационална да Лука Демо нема тек 11 година и да не похађа 5. разред Основне школе у Св. Филипу и Јакову, пише "Задарски лист".
"С новцем који сам прије годину и по дана добио за своју прву свету причест, с оцем Антом ишао сам у Лику и купио три прасета, моје драге мјешанце славонске и дивље свиње", казао је мали Лука.
Овај изузетно млади предузетник засигурно је феномен у овдашњем свињогојству, једној од некада најзначајнијих грана пољопривредне производње.
Док су се традиционални обичаји, за које се донедавно вјеровало да ће прије пропасти село него они, угасили, Лука на то никако не пристаје. Данас се с правом може назвати најмлађим предузетником у Хрватској.
Република Српска
Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву
"За сада имам шест крмача, једног нераста и 64 прасета", поносно ће Лука, који се са свињама, уз пуно љубави и свакодневне бриге, брзо спријатељио. Постали су нераздвојни.
Свиње имају имена, како ради лакше идентификације, тако и због емотивне повезаности. Крмаче се зову Маћа, Мими, Линда, Цоња, Црнка и Мила, док је нераст Маћи тежак око 350 килограма.
"Жеља ми је да једног дана имам 100 и више крмача које се прасе два пута годишње. У једном леглу имају од 10 до 15 прасади", говори Лука, изузетно млад, али изненађујуће зрео и усмјерен предузетник који не скрива амбицију да свој хоби претвори у озбиљан и уносан посао.
Свјестан је да стварање фарме свиња од нуле тражи пуно времена, труда и улагања. Фарма се налази на локацији Драче, отприлике километар до километар и по од породичне куће.
Тенис
Новак Ђоковић у три ријечи распаметио цијелу Србију - ФОТО
Тамо су изградили шталу, помоћни објекат и двориште те поставили ограду и видео надзор.
"Мјесечно за прехрану свиња треба чак три тоне кукуруза, а за прасиће око 100 литара млијека. Ту су и купус и зеље", објашњава Лука који узгој свиња не доживљава као игру, него врло озбиљно.
Рад на свињогојској фарми захтијева свакодневно присуство, посвећеност и физички напор.
"На фарми сам од јутра до сутра. Најмање два пута дневно, по два сата, посвећујем својим свињама и тукама. То је јаче од мене, пуно јаче", признаје Лука.
Његов отац Анте Демо с поносом истиче како син својим примјером потврђује стару народну изреку: "На младима свит остаје".
Профитабилност фарме свиња у потпуности ће зависити од марљивости и вјештини узгајивача, а тога овом младом предузетнику очито не недостаје.
"Не бих их продао. Нема те силе нити евра. Ни за све шолде овог свита", искрено каже Лука, страствени љубитељ домаћих животиња којем је породица највећа подршка.
У селу га сви воле и радо помажу, а познат је и далеко изван Раштана Доњих.
"Сви ми с пуно љубави и без приговора дају подршку. Посебно морам споменути барба Данила из Светог Петра, који нам је недалеко фарме бесплатно уступио два хектара земље за сијање кукуруза и жита. Свима велика хвала", захваљује се Лука Демо, док заједно с млађим братом Јаковом доји прасиће, пише "Задарски лист".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму