Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву

Извор:
АТВ
01.02.2026
16:58
Коментари:5
Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара, у сарадњи са УНДП-ом и градом Источно Сарајево, успјешно је реализовало пројекат изградње фотонапонске електране снаге 124,50 киловат-пика на згради Градске управе, рекао је ресорни министар Сташа Кошарац.
Он је навео да је реализацију овог пројекта иницирао као фокал поинт за Зелени климатски фонд, уважавајући потребу за унапређењем енергетске ефикасности и безбједности снабдијевања енергијом.
Кошарац је оцијенио да овај пројекат представља важан корак ка енергетској ефикасности и кориштењу обновљивих извора енергије, доприносећи дугорочно уштедама и смањењу негативног утицаја на животну средину.
"Заједничким дјеловањем и сарадњом са локалним заједницама и међународним партнерима показујемо да су одрживи пројекти могући и достижни", написао је Кошарац на "Инстаграму".
