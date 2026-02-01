Logo
Large banner

Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву

Извор:

АТВ

01.02.2026

16:58

Коментари:

5
Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву
Фото: Срна

Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара, у сарадњи са УНДП-ом и градом Источно Сарајево, успјешно је реализовало пројекат изградње фотонапонске електране снаге 124,50 киловат-пика на згради Градске управе, рекао је ресорни министар Сташа Кошарац.

Он је навео да је реализацију овог пројекта иницирао као фокал поинт за Зелени климатски фонд, уважавајући потребу за унапређењем енергетске ефикасности и безбједности снабдијевања енергијом.

Мина костић каспер

Сцена

Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

Кошарац је оцијенио да овај пројекат представља важан корак ка енергетској ефикасности и кориштењу обновљивих извора енергије, доприносећи дугорочно уштедама и смањењу негативног утицаја на животну средину.

"Заједничким дјеловањем и сарадњом са локалним заједницама и међународним партнерима показујемо да су одрживи пројекти могући и достижни", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Новак Ђоковић у три ријечи распаметио цијелу Србију - ФОТО

7 ч

0
Пљачка златаре у Лондону

Свијет

Филмска пљачка усред дана: Лопови разбили излог, радници их ударали и покушавали спасити накит

7 ч

0
У четвртак исплата увећаних пензија - ово су износи

Друштво

У четвртак исплата увећаних пензија - ово су износи

7 ч

0
Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра

Србија

Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра

7 ч

0

Више из рубрике

Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

Република Српска

Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

10 ч

8
Билбија: Вашингтон промијенио приступ, Беч остао укопан у старим позицијама

Република Српска

Билбија: Вашингтон промијенио приступ, Беч остао укопан у старим позицијама

10 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска гарант да се злочини над Србима неће понављати

11 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Не постоји више ниједан разлог да вјерујемо у европске интеграције

11 ч

11

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner