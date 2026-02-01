Logo
Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

Извор:

АТВ

01.02.2026

13:31

Коментари:

8
Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

Зна ли за случај Миодрага Малића? Зна. Зна ли се зашто је осуђен и ко га је осудио? Зна. Зна се ли за гласну тишину, за мук који долази са ове стране? Зна.

Овим ријечима Соња Караџић Јовичевић, кћерка првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, подсјетила је јавност на случај који, како каже, сви знају, али о којем многи ћуте.

"Човјек не може бити разочаран ако претходно није био очаран. Када ништа не очекујеш, па то ништа и добијеш - не треба да те погађа", поручила је Караџић Јовичевић у објави на мрежи Икс.

Подсјетимо, Суд БиХ осудио је Миодрага Малића на три године затвора јер је на опозиционом митингу у Бањалуци подигао фотографије првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и некадашњег команданта Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића, уз подигнута три прста.

