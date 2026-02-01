Logo
У току је истрага о томе ко је пријетио Пуповцу смрћу

01.02.2026

15:08

Графит-Поповац
Фото: СРНА

Загребачка полиција потврдила је данас да је у подземном пролазу у Реметинечкој цести исписан графит "непримјереног садржаја" и саопштила да је у току криминалистичко истраживање с циљем проналаска починитеља.

У подземном пролазу код загребачке Основне школе "Савски Гај" у суботу су осванули графити "Убиј Пуповца" и "Усташе Нови Загреб" уз слово "У" са крстом и кукастим крстом.

Из Полицијске управе у Загребу поручили су да нису примили дојаву о графитима, али да су по сазнању из медија на мјесто догађаја одмах упутили полицијске службенике, који су обавили криминалистичко-техничку обраду, преноси Index.hr.

Полиција је навела да је уклањање графита у надлежности комуналне службе.

Предсједник Српског народног вијећа (СНВ) и посланик у Сабору Хрватске Милорад Пуповац изјавио је претходно да га исписивање графита није изненадило.

- Поруке "Убиј Србина!" већ дуго се слободно и несметано исписују или узвикују прије, за вријеме и након спортских или музичких догађаја. Ова порука је само најекстремније изражавање мржње и позивања на насиље какве редовно добијамо - рекао је Пуповац и додао да су такве поруке дио вокабулара културе мржње која влада у јавном простору.

Пуповац је подсјетио да се неке таквих порука мржње чују и у хрватском Сабору, а неријетко им и хрватски медији дају јавни простор без осуде и без коментара.

- Са таквим односом према овој врсти порука можемо да очекујемо само њихово ширење и њихову радикализацију. Дакле, можемо да се запитамо шта је сљедеће и ко је сљедећи - упозорио је Пуповац.

Milorad Pupovac

