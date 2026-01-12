Logo
Large banner

"Орешник" онеспособио завод за ремонт авиона

Извор:

СРНА

12.01.2026

16:39

Коментари:

0
"Орешник" онеспособио завод за ремонт авиона
Фото: screenshot / x

Украјински државни завод за ремонт авиона у Лавову онеспособљен је усљед напада руских ракета "орешник" у ноћи 9. јануара, саопштено је из руског Министарства одбране.

"Према информацијама које је потврдило неколико независних извора, државни завод за ремонт авиона у Лавову онеспособљен је усљед напада које су руске оружане снаге извршиле у ноћи 9. јануара користећи мобилни копнени ракетни систем `орешник`", наводи се у саопштењу.

linkedin

Наука и технологија

Ево како људи користе Линкедин мрежу за шпијунирање симпатија

Русија је онеспособила рад украјинског постројења за сервис борбених авиона "Ф-16" и "миг 29" које је испоручио Запад, пише у објави.

Министарство одбране прецизирало је да су руске снаге погодиле радионице, складишта дронова и аеродромску инфраструктуру завода.

Подијели:

Таг:

Орешник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево како људи користе Линкедин мрежу за шпијунирање симпатија

Наука и технологија

Ево како људи користе Линкедин мрежу за шпијунирање симпатија

34 мин

0
Стигло упозорење за возаче: Опрез!

Србија

Стигло упозорење за возаче: Опрез!

38 мин

0
Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

Друштво

Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

48 мин

0
Војска војници парада

Свијет

Почело регрутовање у Француској

55 мин

0

Више из рубрике

Војска војници парада

Свијет

Почело регрутовање у Француској

55 мин

0
Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

Свијет

Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

1 ч

0
Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Свијет

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

1 ч

0
Талас банкрота тресе Њемачку

Свијет

Талас банкрота тресе Њемачку

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

17

03

Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

16

55

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

16

54

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

16

44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner