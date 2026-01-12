"Орешник" онеспособио завод за ремонт авиона

Извор:
СРНА
12.01.2026
16:39
Коментари:0
Украјински државни завод за ремонт авиона у Лавову онеспособљен је усљед напада руских ракета "орешник" у ноћи 9. јануара, саопштено је из руског Министарства одбране.
"Према информацијама које је потврдило неколико независних извора, државни завод за ремонт авиона у Лавову онеспособљен је усљед напада које су руске оружане снаге извршиле у ноћи 9. јануара користећи мобилни копнени ракетни систем `орешник`", наводи се у саопштењу.
Наука и технологија
Ево како људи користе Линкедин мрежу за шпијунирање симпатија
Русија је онеспособила рад украјинског постројења за сервис борбених авиона "Ф-16" и "миг 29" које је испоручио Запад, пише у објави.
Министарство одбране прецизирало је да су руске снаге погодиле радионице, складишта дронова и аеродромску инфраструктуру завода.
Наука и технологија
34 мин0
Србија
38 мин0
Друштво
48 мин0
Свијет
55 мин0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Тренутно на програму