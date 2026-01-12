Logo
Словенци упозорили туристе који долазе на Јадран: Овако вас могу преварити

12.01.2026

21:02

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Иако се љето 2026. још чини далеко, припреме за нову туристичку сезону већ су кренуле, а с њима, нажалост, и преваранти.

Сумњиво ниске цијене, стална доступност, плаћање само банковном уплатом.

Лажни огласи: украдене фотографије, нова веб страница, комуникација само порукама.

Док бројни Словенци већ полако претражују смјештај за одмор у Хрватској, словеначки портал Siol.net упозорава да би неопрезни могли остати без новца и прије него што спакују кофере.

У тексту симболичног наслова "Ово апсолутно требате знати прије него што резервишете свој одмор у Хрватској", ауто упозорава како су лажни изнајмљивачи већ активни те да се служе украденим фотографијама, примамљиво ниским цијенама и обећањима о сталној доступности смјештаја како би намамили туристе.

Како пише Siol.net, ријеч је о већ добро познатом обрасцу превара-огласи за апартмане, куће за одмор или луксузне виле које у стварности уопште не постоје.

Портал подсјећа да је и прошле године упозоравао на све раширенију појаву лажних изнајмљивача у Хрватској, који своје "понуде" пласирају путем друштвених мрежа и сумњивих интернет страница.

Да проблем није нестао, потврђују и упозорења из Фејсбук групе Црна листа изнајмљивача апартмана и гостију, гд‌је су почетком године поновно забиљежени случајеви лажних огласа који, како наводе, нуде "наизглед услове из снова".

илу-аутомобил-23122025

Ауто-мото

Чувени аутомеханичар упозорио све возаче: "Не правите ову грешку зими, уништиће вам мотор"

Повод је био упит члана групе из Њемачке, који је желио провјерити вјеродостојност веб странице с понудом луксузних вила у Хрватској по неуобичајено ниским цијенама. Испоставило се да су фотографије објеката преузете с других платформи, укључујући и Booking.com.

Siol.net је објавио и низ савјета који могу помоћи туристима да на вријеме препознају сумњиве огласе:

Цијене ноћења знатно су ниже од тржишних и остају исте током цијеле године - на примјер, боравак у јануару кошта једнако као и у срцу сезоне у јулу или августу.

Сви термини су наводно слободни, што је неуобичајено за популарне дестинације гд‌је су љетни мјесеци често распродани мјесецима унапријед. Плаћање је могуће искључиво банковном уплатом, без кредитних картица и без јасних података о примаоцу новца.

Комуникација се одвија само путем апликација попут Messengera, WhatsAppa или Vibera, док се телефонски разговори или особни сусрети одбијају. Веб странице су недавно израђене, а подаци о власнику или регистрацији домене скривени. Понуда смјештаја је 'неисцрпна', па ће вам, како иронично примјећује портал, на захтјев без проблема понудити и "апартман на плажи у Карловцу".

Странице су пуне граматичких погрешака, нефункционалних тастера за друштвене мреже и д‌јелују направљене на брзину. Профили на друштвеним мрежама често имају сумњива имена, неријетко афричког или азијског поријекла у URL-у, уз знакове да су накнадно мијењали идентитет.

Словенија

Хрватска

