Чувени аутомеханичар упозорио све возаче: "Не правите ову грешку зими, уништиће вам мотор"

Познати амерички аутомеханичар и јутјубер Скоти Килмер, чији канал прати више од 6,4 милиона људи, упутио је озбиљно упозорење свим власницима бензинских и дизел аутомобила.

Према његовим ријечима, једна честа зимска грешка у одржавању возила може изазвати озбиљна и скупа оштећења мотора.

Вода у расхладном систему може бити кобна

Килмер истиче да многи возачи у расхладни систем сипају обичну воду умјесто антифриза, вјерујући да то не представља проблем. Ипак, оваква пракса може бити изузетно ризична, посебно када температуре падну испод нуле.

– Иако вода може ефикасно одводити топлоту, антифриз има кључну улогу у заштити мотора. Спрјечава смрзавање, штити од кавитације и смањује ризик од трајних оштећења – објашњава Килмер и наводи примјер власника "toyote" чији је мотор потпуно уништен јер је претходни власник користио само воду, а нови власник то није уочио на вријеме.

Права мјешавина је кључна

Стручњак наглашава да идеално рјешење није ни сама вода, ни чисти антифриз, већ правилна мјешавина.

– У већини случајева оптималан однос је 50:50. Таква комбинација штити мотор и при ниским и при високим температурама – савјетује Килмер.

Слично упозорење долази и са портала BookMyGarage, који подсјећа возаче да вода из славине може садржати минерале који дугорочно оштећују расхладни систем. Осим тога, вода мрзне на 0°C и кључа на 100°C, док мотор током нормалне вожње може лако достићи ове температуре.

Посљедице коришћења погрешне течности

Стручњаци напомињу да погрешан избор расхладне течности повећава ризик од смрзавања хладњака зими, али и од прегревања мотора љети. Антифриз, снижавајући тачку смрзавања и подижући тачку кључања, штити мотор чак и када возило стоји угашено.

Порука је јасна:

– Штедња на антифризу може се врло брзо претворити у велики и скуп квар, нарочито током зимских мјесец – закључује Килмер.