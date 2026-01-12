Logo
Опала продаја "Мерцедеса", ево и за колико

12.01.2026

16:11

Мерцедес
Фото: pexels

Слабије пословање у Кини и америчке царине допринијели су паду продаје возила "Мерцедес-Бенца" за 10 одсто прошле године, објавила је ова компанија чије је сједиште у Штутгарту.

Продаја аутомобила умањена је за девет одсто, а комбија за 11 одсто, наводи се у подацима.

Њемачки произвођач је током прошле године продао укупно око 2.160.000 аутомобила и комбија, преноси агенција ДПА.

Потпуно електрични модели чинили су нешто мање од 10 одсто продатих возила ове марке.

У Кини, гдје је "Мерцедес" испоручио готово трећину свих аутомобила, односно 551.900 возила, пад је био посебно изражен и износио је 19 одсто.

У Њемачкој, "Мерцедес" је остао на нивоу претходне године са 213.200 продатих возила.

Тагови:

mercedes

prodaja

