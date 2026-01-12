Прикован за кревет, Вук води најтежу битку: Помозимо хероју са Мањаче

12.01.2026
15:44
Коментари:0
Прича о Вуку Малом (16) са Мањаче дирнула је многе широм региона, као и наше људе у земљама широм свијета који желе помоћи. Сем хуманитарног броја 1414, помоћ је могуће уплатити и путем рачуна.
Наиме, Вук, велики дјечак херој с Мањаче, у тишини свога дома води битку за живот заједно са својим родитељима, братом и сестром, а како би до циља дошао као побједник, потребна му је помоћ добрих људи, због чега је покренута хуманитарна акција.
Вук има 16 година, а када је имао девет, утврђено је да болује од Дишенове мишићне дистрофије. Сада је прикован за кревет и потребна му је наша помоћ. Како њему, тако и његовој породици да им живот буде лакши, а Вуково здравље боље.
Жељко Мали, Вуков отац, у разговору за "Независне новине" истиче да се Вук родио најнормалније, да су оцјене на породу биле одличне, те да се нормално развијао.
"Вук је проходао са двије године. Нисмо то узимали толико за озбиљно, да је то проблем. Међутим, он је кренуо да хода и имао је мало нестабилан ход. Ходао је до девете године и онда се кренуо жалити на болове у мишићима, да не може ходати, да га боле ноге, замарао се пуно. И у тренутку када је болест узела маха, пао је у инвалидска колица, био је у колицима три-четири године, а послије је пао у кревет. Ту почињу проблеми, почињу да отказују органи, један по један", каже Мали.
Савез за ријетке болести Републике Српске заједно са Градском управом Бањалука покренуо је хуманитарни број 1414 у жељи да помогну Вуку и његовој породици.
У наставку доносимо жиро-рачуне за уплату новца.
Савез за ријетке болести Републике Српске Адико банк:
За уплате у КМ валути:
Плаћање из иностранства: BA39 5520002193155125
SWIFT code: HAABBA2B
Са назнаком Вук Мали
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Тренутно на програму