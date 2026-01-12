12.01.2026
21:29
Коментари:0
Бјелопољска полиција поднијела је кривичну пријаву Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу против Е.К. због сумње на насиље у породици.
Из кривичне пријаве и приложених доказа произилази да је осумњичени, 11. јануара 2026. године око 14 часова, у породичној кући, оштећеној супрузи упутио пријетње уз употребу ножа да пође с њим.
Током вожње, како се наводи, упућивао јој је више пријетњи, присиљавајући је да бира између тога да ли ће убити њу или њену пријатељицу, и пријетећи да ће је убити ако сама не скочи у ријеку Лим.
Након тога, осумњичени је зауставио возило на мосту у мјесту Стројтаница и наредио оштећеној да позове дјецу и опрости се од њих.
Оштећена је потом изашла из возила и позвала полицију.
Њему је, након саслушања, одређено задржавање до 72 сата, наводи се у саопштењу ОДТ Бијело Поље.
