Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

Министарство финансија Републике Српске ће у четвртак исплатити мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 52.000.000 КМ.
"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће у четвртак, 15.01.2026. године у Републици Српској бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 52.000.000 КМ.
Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.
Министарство финансија ће у четвртак на рачуне општина и градова исплатити средства намијењена за исплату децембарске накнаде за туђу његу и помоћ", наводе из Министарства.
