Logo
Large banner

Највише обољења сличних грипу у регији Бијељине и Фоче

Извор:

СРНА

13.01.2026

11:52

Коментари:

0
Највише обољења сличних грипу у регији Бијељине и Фоче
Фото: Pexels

Домови здравља у Републици Српској у првој седмици ове године пријавили су 5.321 акутну респираторну инфекцију и 981 обољење слично грипу, којег је највише било у бијељинској и фочанској регији, речено је у Институту за јавно здравство.

Од 29. децембра до 4. јануара у болницама у Републици Српској хоспитализовано је 115 пацијената обољелих од тешке акутне респираторне инфекције.

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци хоспитализовано је 39 пацијената, у приједорској болници 40, Добоју 19 и Градишци 13.

Три пацијента хоспитализована су у Невесињу, а један у Зворнику.

Из Института су навели да је највећи број обољелих од акутне респираторне инфекције и обољења сличних грипу у старосној групи од 30 до 64 године и од пет до 14 година.

У категорији тешких акутних респираторних инфекција највише су оболијевали најмлађи и најстарији.

Из Института су навели да, због празника и мањег броја пријава, епидемиолошка ситуација указује на непромијењени тренд оболијевања када је ријеч о акутној респираторној инфекцији, обољењима сличним грипу и тешкој акутној респираторној инфекцији која захтијева хоспитализацију.

Од почетка сезоне, новембра прошле године, укупно су пријављене 63.192 акутне респираторне инфекције, 8.232 обољења слична грипу, те 1.136 пацијената обољелих од тешких акутних респираторних инфекција.

Подијели:

Тагови:

grip

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

Друштво

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

5 ч

6
Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

Друштво

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

5 ч

0
Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

Друштво

Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

5 ч

2
Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Друштво

Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner