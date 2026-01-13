Како да увијек одаберете добар комад меса?

Извор:
Пуно је недоумица о томе како да изаберете најсвјежији комад меса у продавници, а искусни месар открио шта је најважније при избору.
Када сљедећи пут кренете у набавку, имајте у виду да је једна ствар кључна када бирате добар комад меса. Било да месо купујете у великим трговинским ланцима или у месари у крају, увијек се питате да ли сте одабрали најбољи комад.
У посљедње вријеме много је недоумица око тога шта једемо, па вам зато откривамо како да уочите разлику између неисправног и свјежег меса.
Искусни месари кажу да се свјеже месо купује носом и оком. Приликом куповине обратите пажњу на боју, мирис и текстуру меса, а у кратком прегледу у наставку Александар Ивановић, месар, открива на шта посебно треба да обратите пажњу кад купујете одређене врсте меса.
Пилеће месо
Свежа пилетина треба да буде нормалног мириса, светле боје и не сме да буде тамна око костију, јер је то знак да је стара. Ако је прсна кост мекана и савитљива, тада је реч о младој живини.
Свињско месо
Кад купујете свињско месо водите рачуна да буде светлоружичасте боје, јер је то знак да је свеже. Црвена боја меса указује на то да је месо старо. Такође, свежа свињетина је чврсте, фино проткане структуре и не сме да буде лепљива или сивкаста.
Највише подвала у млевеном месу
Највише недоумица имамо приликом куповине млевеног меса, јер не знамо шта нам све месари у њега подваљују. Међутим, и то може лако да се ријеши ако се придржавате једног правила.
"Никад не купујте изложено и готово самлевено месо, јер је питање колико ту заправо уопште има чистог меса. Увијек тражите од месара да вам га самеље пред вашим очима и тако ћете знати шта купујете. Ово можда јесте мало скупља варијанта, али је безбеднија", саветује Ивановић.
Јунеће месо
Ако је јунетина свјежа, одмах ће вам у очи упасти њена лијепа црвена боја и чврста текстура. Треба да буде прошарана ситним, а не дебелим жилицама. Грубе и жуте масне жиле упућују на то да је месо вјероватно од старијег грла. Ако на комаду јунетине приметите примесе сиве или црне, не купујте је, јер је сумњивог квалитета.
Јагњеће месо
Свежа и квалитетна јагњетина је ружичасте боје, а месо је чврсто и еластично. Кад га притиснете прстом, одмах ће се вратити у почетни положај. Ова врста меса има специфичан мирис, а да ли је претходно била замрзнута препознаћете баш по томе што мирише мање од свјеже или уопште нема никакав мирис.
