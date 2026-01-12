Logo
Ово је најбољи избор дрвета за огријев, држи топлоту и гори споро

Она

Ово је најбољи избор дрвета за огријев, држи топлоту и гори споро
Фото: Pixabay

Када температуре падну, многи схвате да им кућа не задржава топлоту онако како су очекивали, пећ троши више него раније, а димњак се брже прља. У том тренутку се готово увијек поставља исто питање да ли је проблем у пећи или у дрвету које ложимо.

Одговор је често једноставнији него што мислимо. Нису сва дрва иста. Разлика између правог и погрешног избора не види се само на рачуну за огријев, већ и у количини топлоте, трајању горења и одржавању дома.

Зашто избор дрвета прави толику разлику

Добро огревно дрво даје стабилну топлоту, гори равномерно и оставља мање пепела. Лош избор значи брже сагоријевање, чешће ложење и слабији ефекат гријања.

Два кључна фактора одлучују о квалитету:

  • колико топлоте дрво производи
  • колико дуго може да гори

Управо због тога се неке врсте дрвета издвајају као знатно бољи избор за зиму.

Тврдо дрво – избор који даје највише топлоте

Тврда дрва имају већу густину, што значи да у себи садрже више енергије. Мања количина таквог дрвета даје више топлоте и гори знатно дуже.

Храст се традиционално сматра једним од најбољих избора. Споро сагорева, даје стабилну и јаку топлоту и идеалан је за дуготрајно грејање. Међутим, постоји једна важна ствар коју многи занемарују – храст мора бити добро осушен.

Ако је дрво влажно, гријање постаје неефикасно, димњак се брже прља, а топлота се губи.

Бреза – брзо грије, али кратко траје

Бреза је често потцијењена, али има своју улогу. Она брзо сагорева и готово одмах даје приметну топлоту. Због тога је одлична за потпалу или када желите да брзо загријете простор.

Међутим, бреза не гори дуго. Најбоље резултате даје када се користи у комбинацији са тврђим дрветом које одржава температуру током дужег периода.

Граб – дрво за дуготрајну топлоту

Граб важи за једно од најгушћих огревних дрва. Сагоријева споро, равномјерно и дуго задржава високу температуру у пећи. Идеалан је избор за оне који желе стабилно гријање без честог додавања дрва.

Важно је само да се ватра претходно добро разгори, јер граб тражи јачу почетну температуру да би показао пун ефекат.

Зашто сушење дрвета мијења све

Без обзира на врсту, ниједно дрво неће дати добар резултат ако није довољно суво. Влажно дрво:

  • даје мање топлоте
  • производи више дима
  • прља димњак
  • брже се троши
  • Идеално огревно дрво се суши најмање годину дана, а неке врсте и дуже.
  • Како да комбинујете дрва за најбоље гријање
  • Најбољи ефекат се често постиже комбиновањем различитих врста:
  • бреза или слично дрво за брзо разгоријевање
  • граб или храст за дуготрајну топлоту
  • мања количина, али квалитетнији избор

Овако се постиже равномерно грејање, мања потрошња и пријатнија температура у дому.

Гријање које је и топлије и паметније

Прави избор огревног дрвета не значи само топлију кућу, већ и мање стреса током зиме. Када дрво гори како треба, грејање постаје једноставније, тише и економичније – без сталног додавања и без осјећаја да топлота “бјежи”.

Зима не тражи више дрва. Тражи бољи избор, преноси Она.

