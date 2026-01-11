Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

Извор:
Заборавите на со која уништава бетон. Уз јефтин састојак из кухиње, лед са степеништа нестаје у секунди, а ваше плочице остају заштићене.
Зима са собом доноси не само празничну чаролију, већ и велику главобољу: поледицу. Залеђене степенице и прилази кући су највећи ризик, а прва помисао је увијек со. Међутим, сви знамо колико со разара бетон и плочице, остављајући трагове који се тешко поправљају.
Постоји рјешење које вам је вјероватно већ у ормарићу, а које је једнако ефикасно, јефтино и потпуно безбедно за ваше површине.
Зашто избјегавати со на кућним површинама?
На путевима и асфалтираним површинама со је ефикасна против поледице, али код куће је ситуација другачија. Прилази и степенице су често израђени од бетона или поплочани керамичким плочицама. На оваквим површинама кухињска или индустријска со може бити изузетно агресивна. Након само једне зиме бетон може почети да се круни, а иако саме плочице боље подносе со, фугне су знатно осетљивије. Со продире у њих, узрокујући оштећења која постају видљива већ након неколико сезона.
Један састојак за чаролију: Тајна мјешавина
Срећом, постоје алтернатива која може бити једнако дјелотворна.
Помијешајте два литра топле воде, једну кашику детерџента за судове и око 50 милилитара 70-процентног алкохола. Припремите довољну количину ове мјешавине у наведеном односу и пажљиво је нанесите на степенице. Лед ће се брзо отопити, а нова поледица неће се формирати. Наравно, прије него што нанесете смјесу, уклоните што је могуће више снијега и леда механички.
Ако немате све састојке при руци, само детерџент или само алкохол помијешан с водом могу бити корисни, али њихова комбинација не пружа најбоље резултате.
Сачувајте плочице и себе
Иако је со најчешћи избор, дугорочна штета коју наноси вашем бетону и плочицама једноставно није вриједна ризика. Ова једноставна мјешавина топле воде, детерџента и алкохола рјешава проблем леда брзо и ефикасно, истовремено штитећи ваше површине.
Увијек прво уклоните снијег, нанесите смјесу и осигурајте безбедан пролаз без бриге о поледици.
