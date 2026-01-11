Ево које предности дојење има за мајку

Извор:
Аваз
11.01.2026
15:43
Коментари:0
Када се говори о дојењу, најчешће се истичу користи за бебу, али стручњаци наглашавају да велике здравствене предности имају и мајке.
Дојење потиче лучење окситоцина, хормона који помаже матерници да се брже опорави након порода, смањује крварење и јача емоционалну повезаност с дјететом. Такође може допринијети бољем самопоуздању мајке и смањењу ризика од постпорођајне депресије и анксиозности.
Осим краткорочног опоравка, дојење доноси и дугорочне здравствене користи. Истраживања показују да смањује ризик од рака дојке и јајника, срчаних болести и дијабетеса типа 2, те може имати позитиван утјецај на здравље костију. Повећане енергетске потребе током лактације могу помоћи и у регулацији тјелесне тежине, иако то варира од жене до жене.
Дојење има и практичне предности – финансијски је исплативије од адаптираног млијека и знатно олакшава свакодневицу, посебно током ноћних храњења. Уз то, јача посебну емоционалну везу између мајке и дјетета кроз блискост и контакт кожа на кожу. Ипак, стручњаци наглашавају да је начин храњења дјетета лична одлука те да је најважније да родитељ има подршку и осјећа се добро, јер је то темељ здравог и стабилног породичног окружења.
