Ево које предности дојење има за мајку

Извор:

Аваз

11.01.2026

15:43

Ево које предности дојење има за мајку

Када се говори о дојењу, најчешће се истичу користи за бебу, али стручњаци наглашавају да велике здравствене предности имају и мајке.

Дојење потиче лучење окситоцина, хормона који помаже матерници да се брже опорави након порода, смањује крварење и јача емоционалну повезаност с дјететом. Такође може допринијети бољем самопоуздању мајке и смањењу ризика од постпорођајне депресије и анксиозности.

Осим краткорочног опоравка, дојење доноси и дугорочне здравствене користи. Истраживања показују да смањује ризик од рака дојке и јајника, срчаних болести и дијабетеса типа 2, те може имати позитиван утјецај на здравље костију. Повећане енергетске потребе током лактације могу помоћи и у регулацији тјелесне тежине, иако то варира од жене до жене.

ramzan kadirov

Свијет

Кадиров у тешком стању, породица се окупља у болници?

Дојење има и практичне предности – финансијски је исплативије од адаптираног млијека и знатно олакшава свакодневицу, посебно током ноћних храњења. Уз то, јача посебну емоционалну везу између мајке и дјетета кроз блискост и контакт кожа на кожу. Ипак, стручњаци наглашавају да је начин храњења дјетета лична одлука те да је најважније да родитељ има подршку и осјећа се добро, јер је то темељ здравог и стабилног породичног окружења.

(аваз)

