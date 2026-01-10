"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

Послије новогодишњих и божићних празника када конзумирамо много висококалоричне хране многи осјећају умор, и потребу за ресетом. Нутриционисти савјетују да треба ставити акценат на благи и одрживи приступ слушање знакова тијела тијела, базирати се на природну исхрану кретање и ментални баланс.

"За вријеме празника се превише конзумира калорична храна треба да се избјегава конзумација алкохола то су заблуде", каже Славица Нике, нутрициониста.

Прекомјерно уживање у храни, слаткишима, алкохолу и нередован сан могу довести до, умора и лошег расположења. Фитнес тренер Младен Субић истиче корак ка опоравку је враћање уравнотеженој исхрани. Каже дан треба почети са чашом воде како бисте хидрирали тијело и подстакли детоксикацију.

Настојати да имате три оброка у току дана довољна количина воде И наравно већа концентрација витамина и минерала посебно у овом период када тијело излази из баланса И самим тим И тренинг нарушава све параметре нашег тијела", каже Субић.

Празници су период када најлакше изгубимо контролу над сопственим тијелом и дневном рутином. Преједање, касни одласци на спавање, и потпуни изостанак тренинга врло брзо остављају посљедице.

“Крену нагло и ригорозно са дијетама високог интензитета што доводи тијело у дисбаланс и доводи до стреса доводи до нуспродукта и добијају негативан одговор од свог тијела”, каже Субић.

У периоду послије празника може појавити много напетости и стреса. Aко се осјећате исцрпљено након празника, то може бити знак да вам треба мало времена да се поновно повежете са собом и напуните се енергијом да би се са пуном мотивацијом могли да наставите са тренингом.