Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

Извор:
АТВ
04.01.2026
17:26
Права драма одвијала се током новогодишњих празника у пиранској области у Словенији.
Мушкарац је назвао полицију и рекао да је његову супругу нешто ударило на балкону, те да крвари из грудног коша.
Полиција је из болнице примила дојаву да је 55-годишњакиња тешко повријеђена, али да јој живот није угрожен.
Прикупљањем информација полиција је утврдила да 55-годишњакиња стоји на балкону са супругом и сином, посматрајући ватромет. Жена се нагло стиснула и имала је рану на рамену. Болничари су је одвезли у СБ Изола.
Полиција је из болнице примила дојаву да је тешко повријеђена, да има страно тијело у себи, али да јој живот није угрожен.
Полиција је покренула интензивну истрагу због сумње на почињење кривичног дјела наношења тешке тјелесне поведе из нехата и кривичног дјела изазивања опште опасности.
