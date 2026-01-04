Logo
Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

Извор:

АТВ

04.01.2026

17:26

Права драма одвијала се током новогодишњих празника у пиранској области у Словенији.

Мушкарац је назвао полицију и рекао да је његову супругу нешто ударило на балкону, те да крвари из грудног коша.

Полиција је из болнице примила дојаву да је 55-годишњакиња тешко повријеђена, али да јој живот није угрожен.

Незгода Пале

Хроника

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Прикупљањем информација полиција је утврдила да 55-годишњакиња стоји на балкону са супругом и сином, посматрајући ватромет. Жена се нагло стиснула и имала је рану на рамену. Болничари су је одвезли у СБ Изола.

Полиција је из болнице примила дојаву да је тешко повријеђена, да има страно тијело у себи, али да јој живот није угрожен.

Болница, Требиње

Градови и општине

Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Полиција је покренула интензивну истрагу због сумње на почињење кривичног дјела наношења тешке тјелесне поведе из нехата и кривичног дјела изазивања опште опасности.

